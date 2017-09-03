Болельщики брестского «Динамо» назвали Артема Милевского лучшим игроком команды в августе

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В опросе, проходившем на официальном сайте команды, за футболиста отдали свои голоса 36,5% респондентов. На втором месте расположился Павел Седько. 19-летний полузащитник набрал 27,9% голосов, ну, а замкнул тройку Павел Нехайчик с результатом 12%.