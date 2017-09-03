«Челси» будет судиться с Диего Костой
Чемпион Англии «Челси» подаст в суд на своего лучшего бомбардира Диего Косту. Нападающий сборной Испании отказался играть за команду.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Диего Коста настаивал на своем уходе из «Челси» в мадридский «Атлетико», но осуществить сделку не удалось. Диего Коста, у которого конфликт с тренерским штабом «синим», должен был вернуться в расположении команды, но он отказался.
Теперь «Челси» намерен вернуть нападающего в судебном порядке. Лондонцы подапли на Диего Косту в суд, выставив ему счет на 50 миллионов фунтов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter