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3 сентября 2017, 13:42 | Футбол: Зарубежный | Вести.Ru

«Челси» будет судиться с Диего Костой

Чемпион Англии «Челси» подаст в суд на своего лучшего бомбардира Диего Косту. Нападающий сборной Испании отказался играть за команду.

Чемпион Англии <span class=error>Челси</span> подаст в суд на своего лучшего бомбардира Диего <span class=error>Косту</span>. Нападающий сборной Испании отказался играть за команду. Увеличить
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Диего Коста настаивал на своем уходе из «Челси» в мадридский «Атлетико», но осуществить сделку не удалось. Диего Коста, у которого конфликт с тренерским штабом «синим», должен был вернуться в расположении команды, но он отказался.

Теперь «Челси» намерен вернуть нападающего в судебном порядке. Лондонцы подапли на Диего Косту в суд, выставив ему счет на 50 миллионов фунтов.

Челси
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