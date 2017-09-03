«Челси» будет судиться с Диего Костой

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Диего Коста настаивал на своем уходе из «Челси» в мадридский «Атлетико», но осуществить сделку не удалось. Диего Коста, у которого конфликт с тренерским штабом «синим», должен был вернуться в расположении команды, но он отказался.

Теперь «Челси» намерен вернуть нападающего в судебном порядке. Лондонцы подапли на Диего Косту в суд, выставив ему счет на 50 миллионов фунтов.