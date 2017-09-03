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3 сентября 2017, 13:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Андрей Аршавин обратился к воспитанникам Академии «Кайрата»

Российский нападающий алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин обратился к воспитанникам «Академии» алматинского «Кайрата».

Российский нападающий <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> Андрей <span class=error>Аршавин</span> обратился к воспитанникам Академии <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span>. Увеличить
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1 сентября на территории Академии Тимура Санжаровича Сегизбаева, состоялась торжественная присяга новых воспитанников алматинского «Кайрата».

Одним из посетителей церемонии был Андрей Аршавин..

— Всегда помните, что теперь вы представляете ромб на Вашей груди, — сказал в своей речи Аршавин.

Кайрат
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