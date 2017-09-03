Андрей Аршавин обратился к воспитанникам Академии «Кайрата»

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1 сентября на территории Академии Тимура Санжаровича Сегизбаева, состоялась торжественная присяга новых воспитанников алматинского «Кайрата».



Одним из посетителей церемонии был Андрей Аршавин..



— Всегда помните, что теперь вы представляете ромб на Вашей груди, — сказал в своей речи Аршавин.