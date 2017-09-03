Молодой казахстанец перешел в клуб Бундеслиги
Под занавес трансферного окна в Европе 20-летний казахстанский футболист Иван Саханенко перебрался в немецкий «Фрайбург», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Как стало известно из достоверного источника, соглашение футболиста с клубом рассчитано на 3 года. Первый год Саханенко проведет в молодежной команде, а следующие 2 (при условии, что он проявит себя) будет играть за основу.
К этому времени уроженец Павлодара успел провести две тренировки в составе «Фрайбурга»..
Добавим, что футболист ранее выступал за молодежную сборную и не раз заявлял о готовности сыграть за главную команду нашей страны. Предыдущим клубом Ивана Саханенко был «Саарбрюкен», выступающий в Региональной лиге «Юг/Юго-Запад» Германии.
Ранее футболист мог продолжить карьеру алматинском «Кайрате», но сам Саханенко решил попробовать свои силы в Германии.
«Фрайбург» по итогам прошлого сезона занял 7-ое место в высшем дивизионе Германии.
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