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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30881877/
3 сентября 2017, 12:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Молодой казахстанец перешел в клуб Бундеслиги

Под занавес трансферного окна в Европе 20-летний казахстанский футболист Иван Саханенко перебрался в немецкий «Фрайбург», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Как стало известно из достоверного источника, соглашение футболиста с клубом рассчитано на 3 года. Первый год Саханенко проведет в молодежной команде, а следующие 2 (при условии, что он проявит себя) будет играть за основу.

К этому времени уроженец Павлодара успел провести две тренировки в составе «Фрайбурга»..

Добавим, что футболист ранее выступал за молодежную сборную и не раз заявлял о готовности сыграть за главную команду нашей страны. Предыдущим клубом Ивана Саханенко был «Саарбрюкен», выступающий в Региональной лиге «Юг/Юго-Запад» Германии.

Ранее футболист мог продолжить карьеру алматинском «Кайрате», но сам Саханенко решил попробовать свои силы в Германии.

«Фрайбург» по итогам прошлого сезона занял 7-ое место в высшем дивизионе Германии.

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