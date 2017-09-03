«Атлетико» посоветовал Диего Косте вернуться в расположение «Челси»

Мадридская команда прошедшим летом вела с синими переговоры о трансфере 28-летнего футболиста, но стороны так и не пришли к соглашению. «Атлетико» намерен вернуться к переговорам в январе и считает, что поведение Косты, который отказывается возвращаться в расположение «Челси» из Бразилии, может помешать будущей сделке.



Ранее «Челси» направил Косте требование вернуться, чтобы начать тренировки, оштрафовав его за неявку на предсезонный сбор на сумму около £ 300 тыс. Если Диего продолжит игнорировать требование клуба, общая сумма штрафа может составить около £ 3 млн. При этом главный тренер лондонцев Антонио Конте не рассчитывает на помощь Косты в этом сезоне.