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3 сентября 2017, 12:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» посоветовал Диего Косте вернуться в расположение «Челси»

Руководство «Атлетико» посоветовало нападающему «Челси» Диего Косте вернуться в расположение лондонского клуба, пишет Daily Mail.

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Мадридская команда прошедшим летом вела с синими переговоры о трансфере 28-летнего футболиста, но стороны так и не пришли к соглашению. «Атлетико» намерен вернуться к переговорам в январе и считает, что поведение Косты, который отказывается возвращаться в расположение «Челси» из Бразилии, может помешать будущей сделке.

Ранее «Челси» направил Косте требование вернуться, чтобы начать тренировки, оштрафовав его за неявку на предсезонный сбор на сумму около £ 300 тыс. Если Диего продолжит игнорировать требование клуба, общая сумма штрафа может составить около £ 3 млн. При этом главный тренер лондонцев Антонио Конте не рассчитывает на помощь Косты в этом сезоне.

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