Первая лига. Казахи из «Энергетик"-БГУ не считаются легионерами, так как учатся в белорусских вузах
Накануне стало известно, что клуб первой лиги «Энергетик"-БГУ заявил двух 20-летних иностранных игроков из Казахстана Серижана Абжала и Данабека Куанышбая. Оба 2 августа сыграли матч чемпионата страны со «Слонимом» (3:1).
Как стало известно pressball.by, оба полузащитника не считаются легионерами на основании того, что они являются студентами белорусских вузов. Такое решение на очередном заседании принял комитет по статусу и переходам БФФ.
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