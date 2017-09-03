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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30881475/
3 сентября 2017, 14:16 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Первая лига. Казахи из «Энергетик"-БГУ не считаются легионерами, так как учатся в белорусских вузах

Накануне стало известно, что клуб первой лиги «Энергетик"-БГУ заявил двух 20-летних иностранных игроков из Казахстана Серижана Абжала и Данабека Куанышбая. Оба 2 августа сыграли матч чемпионата страны со «Слонимом» (3:1).

Как стало известно pressball.by, оба полузащитника не считаются легионерами на основании того, что они являются студентами белорусских вузов. Такое решение на очередном заседании принял комитет по статусу и переходам БФФ.

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