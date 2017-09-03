СМИ: Тренер «Эвертона» оштрафует Руни на €350 тыс. за вождение в нетрезвом виде

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Ранее СМИ сообщали, что в четверг вечером полиция остановила автомобиль 31-летнего Руни около дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина. Футболиста арестовали и предъявили официальное обвинение за вождение в нетрезвом виде. По сведениям очевидцев, незадолго до задержания Руни танцевал на столах, распевая песни группы Oasis в одном из баров поселка Олдержи Эдж. Руни был отпущен под залог, 18 сентября игрок должен явиться перед судом.

По информации The Sun, Куман разочарован поведением Руни и ожидал, что он будет примером для молодых футболистов «Эвертона». При повторении инцидента тренер может попросить руководство «Эвертона» выставить игрока на трансфер.

Руни дебютировал в «Эвертоне» в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Эвертону» за футболиста €25,6 млн, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах семь матчей и забил два гола.