СМИ: Тренер «Эвертона» оштрафует Руни на €350 тыс. за вождение в нетрезвом виде
ТАСС, 3 сентября. Главный тренер английского клуба «Эвертон» Роналд Куман хочет оштрафовать футболиста команды Уэйна Руни за вождение в нетрезвом виде на €350 тыс. (320 тыс. фунтов), что равняется двухнедельной зарплате игрока. Об этом сообщает британская газета The Sun.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее СМИ сообщали, что в четверг вечером полиция остановила автомобиль 31-летнего Руни около дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина. Футболиста арестовали и предъявили официальное обвинение за вождение в нетрезвом виде. По сведениям очевидцев, незадолго до задержания Руни танцевал на столах, распевая песни группы Oasis в одном из баров поселка Олдержи Эдж. Руни был отпущен под залог, 18 сентября игрок должен явиться перед судом.
По информации The Sun, Куман разочарован поведением Руни и ожидал, что он будет примером для молодых футболистов «Эвертона». При повторении инцидента тренер может попросить руководство «Эвертона» выставить игрока на трансфер.
Руни дебютировал в «Эвертоне» в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Эвертону» за футболиста €25,6 млн, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах семь матчей и забил два гола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter