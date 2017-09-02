Диего Коста не намерен возвращаться в расположение «Челси»

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Синие внесли испанского футболиста в заявку на сезон в Премьер-лиге, однако игрок не намерен возвращаться в расположение лондонского клуба, пишет The Telegraph со ссылкой на окружение Косты.

28-летний нападающий, пропустивший предсезонную подготовку «Челси» и начало сезона, находится в Бразилии и не хочет приезжать в Лондон. Клуб направил Косте требование вернуться, чтобы начать тренировки, оштрафовав его за неявку на предсезонный сбор на сумму около £ 300 тыс. Если Диего продолжит игнорировать требование «Челси», общая сумма штрафа может составить около £ 3 млн. При этом главный тренер команды Антонио Конте не рассчитывает на помощь Косты в этом сезоне.