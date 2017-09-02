Ярмоленко: В дортмундской «Боруссии» всё очень солидно, это топ-клуб
Новичок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями от нового клуба.
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«Здесь всё настолько солидно… Не успел побывать на стадионе, не был на базе, но по отношению, которое ко мне проявили, я почувствовал, что «Боруссия» — это
Посмотрим, как будет развиваться моя дальнейшая карьера, но сейчас не думаю о возвращении в киевское «Динамо». Все мои мысли сосредоточены на том, чтобы доказать, что я способен играть в таком клубе, как «Боруссия», — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.
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