Ярмоленко: В дортмундской «Боруссии» всё очень солидно, это топ-клуб

«Здесь всё настолько солидно… Не успел побывать на стадионе, не был на базе, но по отношению, которое ко мне проявили, я почувствовал, что «Боруссия» — это топ-клуб. С Петером Бошем мы уже разговаривали, так что всё нормально. Он мне рассказал, как видит игру, чего требует. В принципе, ничего нового, я всё это и так прекрасно понимаю.



Посмотрим, как будет развиваться моя дальнейшая карьера, но сейчас не думаю о возвращении в киевское «Динамо». Все мои мысли сосредоточены на том, чтобы доказать, что я способен играть в таком клубе, как «Боруссия», — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.