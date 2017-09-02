Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30878665/
2 сентября 2017, 20:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ярмоленко: В дортмундской «Боруссии» всё очень солидно, это топ-клуб

Новичок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями от нового клуба.

Новичок дортмундской <span class=error>Боруссии</span> Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями от нового клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Здесь всё настолько солидно… Не успел побывать на стадионе, не был на базе, но по отношению, которое ко мне проявили, я почувствовал, что «Боруссия» — это топ-клуб. С Петером Бошем мы уже разговаривали, так что всё нормально. Он мне рассказал, как видит игру, чего требует. В принципе, ничего нового, я всё это и так прекрасно понимаю.

Посмотрим, как будет развиваться моя дальнейшая карьера, но сейчас не думаю о возвращении в киевское «Динамо». Все мои мысли сосредоточены на том, чтобы доказать, что я способен играть в таком клубе, как «Боруссия», — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп