Легенды «МЮ» и «Барселоны» сыграли вничью в благотворительном матче

В составе английской команды голами отметились Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер, за сине-гранатовых забивали Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших во время недавних терактов в Манчестере (22 мая) и Каталонии (17 августа). Игроки обеих команд вышли на поле с чёрными траурными повязками, а на футболках были напечатаны заглавными буквами слова «Манчестер» и «Барселона». Все вырученные от матча деньги пойдут на благотворительность.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">⚠️ FULL-TIME | FINAL<br>? <a href="https://twitter.com/ManUtd">@ManUtd</a> Legends - <a href="https://twitter.com/hashtag/Bar%C3%A7aLegends?src=hash">#BarçaLegends</a> (2-2)<br>⚽️ <a href="https://twitter.com/RvN1776">@RvN1776</a>, <a href="https://twitter.com/DanielWebber81">@DanielWebber81</a>; <a href="https://twitter.com/LuchoGarcia14">@LuchoGarcia14</a>, <a href="https://twitter.com/GaizkaMendieta6">@GaizkaMendieta6</a> <br>?? <a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aBar%C3%A7a?src=hash">#ForçaBarça</a> <a href="https://t.co/ZaspU9AJsY">pic.twitter.com/ZaspU9AJsY</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/904010394230030338">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>