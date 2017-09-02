Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30878434/
2 сентября 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер Лемара в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что полузащитник «Монако» Тома Лемар, которого сватали в лондонский клуб, принял решение остаться в своей команде.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> сообщил что полузащитник Монако Тома <span class=error>Лемар</span> которого сватали в лондонский клуб принял решение остаться в своей команде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лемар принял решение остаться в “Монако”. Знаю, мы живём в эпоху прозрачности, но в каких-то моментах, из уважения, не стоит слишком много говорить о переговорах. Нужно уважать то, что происходит во время этого процесса», — цитирует Венгера beIN Sports.

Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать 21-летнего Лемара в «Арсенал» почти за € 100 млн, однако игрок отказался от перехода.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп