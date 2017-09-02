Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер Лемара в «Арсенал»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что полузащитник «Монако» Тома Лемар, которого сватали в лондонский клуб, принял решение остаться в своей команде.
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Видимо, что-то случилось...
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«Лемар принял решение остаться в “Монако”. Знаю, мы живём в эпоху прозрачности, но в
Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать 21-летнего Лемара в «Арсенал» почти за € 100 млн, однако игрок отказался от перехода.
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