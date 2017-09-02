Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер Лемара в «Арсенал»

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«Лемар принял решение остаться в “Монако”. Знаю, мы живём в эпоху прозрачности, но в каких-то моментах, из уважения, не стоит слишком много говорить о переговорах. Нужно уважать то, что происходит во время этого процесса», — цитирует Венгера beIN Sports.

Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать 21-летнего Лемара в «Арсенал» почти за € 100 млн, однако игрок отказался от перехода.