Касорла не попал в заявку «Арсенала» на АПЛ

Испанец получил повреждение ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября 2016 года и после этого на поле не выходил. В мае этого года Касорла в интервью сообщил, что из-за травмы точно не сыграет как минимум до ноября.

32-летний Касорла перешёл в «Арсенал» из «Малаги» летом 2012 года. За это время он провёл в составе «канониров» 180 матчей и забил 29 мячей.