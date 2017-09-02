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2 сентября 2017, 17:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Касорла не попал в заявку «Арсенала» на АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла из-за травмы не попал в заявку команды на первую часть сезона в английской Премьер-лиге.

Испанец получил повреждение ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября 2016 года и после этого на поле не выходил. В мае этого года Касорла в интервью сообщил, что из-за травмы точно не сыграет как минимум до ноября.

32-летний Касорла перешёл в «Арсенал» из «Малаги» летом 2012 года. За это время он провёл в составе «канониров» 180 матчей и забил 29 мячей.

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