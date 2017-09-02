Касорла не попал в заявку «Арсенала» на АПЛ
Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла
из-за травмы не попал в заявку команды на первую часть сезона в английской Премьер-лиге.
Испанец получил повреждение ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября 2016 года и после этого на поле не выходил. В мае этого года Касорла в интервью сообщил, что
32-летний Касорла перешёл в «Арсенал» из «Малаги» летом 2012 года. За это время он провёл в составе «канониров» 180 матчей и забил 29 мячей.
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