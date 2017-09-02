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2 сентября 2017, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Ливерпуле» отрицают, что просили у «Барселоны» € 200 млн за Коутиньо

В «Ливерпуле» категорически отрицают информацию, что клуб просил € 200 млн у «Барселоны» за трансфер своего полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает журналист Sky Sports и AS Гильем Балаге в своём «твиттере».

В Ливерпуле категорически отрицают информацию что клуб просил € 200 млн у Барселоны за трансфер своего полузащитника Филиппе Коутиньо сообщает журналист Sky Sports и AS <span class=error>Гильем</span> <span class=error>Балаге</span> в своём <span class=error>твиттере</span>. Увеличить
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По информации источника, в английском клубе назвали «абсолютной ложью» всё сказанное сегодня представителями «Барселоны» относительно переговоров по Коутиньо. Отмечается, что «Ливерпуль» не менял своей позиции относительно того, что хавбек не продаётся, а «Барселоне» было об этом известно.

Ранее исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер сообщил, что «Ливерпуль» вчера, 1 сентября, запросил за трансфер Коутиньо € 200 млн.

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