В «Ливерпуле» отрицают, что просили у «Барселоны» € 200 млн за Коутиньо

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По информации источника, в английском клубе назвали «абсолютной ложью» всё сказанное сегодня представителями «Барселоны» относительно переговоров по Коутиньо. Отмечается, что «Ливерпуль» не менял своей позиции относительно того, что хавбек не продаётся, а «Барселоне» было об этом известно.

Ранее исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер сообщил, что «Ливерпуль» вчера, 1 сентября, запросил за трансфер Коутиньо € 200 млн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">1. El Liverpool niega rotundamente que pidiera €200 millores por Coutinho. Dice que todo lo que ha dicho el Barcelona hoy es "falso"</p>— Guillem Balague (@GuillemBalague) <a href="https://twitter.com/GuillemBalague/status/903971646679240706">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">2. El Liverpool insiste que el jugador nunca ha estado en venta, no se le ha puesto precio y no ha negociado por él</p>— Guillem Balague (@GuillemBalague) <a href="https://twitter.com/GuillemBalague/status/903971735380353025">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">3. El Barcelona ha sido consciente todo el verano de la posición del Liverpool que no se ha movido un ápice: no estaba en venta</p>— Guillem Balague (@GuillemBalague) <a href="https://twitter.com/GuillemBalague/status/903972074724753411">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>