Муса отказал Слуцкому. Как изменился «Халл» за лето

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«Тигры» потеряли гораздо больше качественных футболистов, чем приобрели.

ФИНАНСОВАЯ БЛОКАДА.

Леонид Викторович изначально знал, что трансферы придется выгрызать. Он к любым вещам подходит скрупулезно, изучает каждую мелочь. Несомненно, Слуцкий еще до назначения в «Халл» прошерстил все известные поисковики и разузнал все о будущем клубе. Поэтому он знал, что владельцы «тигров» столь же скупы, как знаменитый герой комиксов Скрудж Макдак.

Считайте сами. После вылета из премьер-лиги «Халл» получил от Футбольной ассоциации увесистый денежный «парашют», который полагается каждому пониженному в ранге клубу. «Тиграм» было перечислено примерно 50 миллионов фунтов. Помимо этого, «Халла» накормили аппетитным куском от телевизионного пирога в размере 97,3 миллиона фунтов. Плюс — клуб заработал почти 50 миллионов евро на продажах в это окно.

Но на покупки «Халл» потратил меньше 20 миллионов евро. По расходам на трансферы «тигры» заняли лишь десятое место в первенстве Англии — несолидно для клуба, который хочет вернуться в премьер-лигу через сезон. Но главы клуба, англо-египетские бизнесмены Эхаб и Ассем Алламы, всегда на всем экономят. За это болельщики их ненавидят, и уже несколько лет на каждом матче в унисон звучат призывы «Алламы — вон». Слуцкий, конечно, еще по работе в ЦСКА привык к затянутому поясу, так что он тренеру не жмет. Но при более разумной власти «Халл» мог бы усилиться куда лучше.

15 ТРАНСФЕРОВ НА ВЫХОД.

«Халл» все это уже проходил. Год назад из-за разногласий с руководством по трансферным делам перед стартом сезона команду покинул тренер Стив Брюс. «Тигры» вяло вели себя на рынке и только 30—31 августа приобрели сразу шестерых футболистов. Зимой новый тренер Марку Силва предсказуемо потребовал усиления, и «Халл» взял в аренду еще пять человек.

Наступило лето, и выяснилось, что играть просто некому. Арендованные ушли в свои клубы, а вылет из премьер-лиги позволил многим футболистам активировать соответствующие опции в своих контрактах. Это нормальная практика для Англии: у игроков в соглашениях с клубами часто прописывается сумма, за которую любой покупатель может купить футболиста, если его команда была понижена в классе.

Защитник Эль-Мохаммади и Дэйвис, вратарь Якупович, полузащитник Хаддлстоун — все эти ключевые фигуры прошлогоднего «Халла» воспользовались этим правом. Еще три важных игрока — Магуайр, Клукас и Робертсон — отправились в клубы премьер-лиги за большие деньги. Но не все хотели уходить. «Когда “Дерби Каунти” активировал опцию о выкупе в моем контракте, “Халл” предложил мне продлить соглашение, — рассказывал Хаддлстоун. — Если бы он сделал это раньше “Дерби”, я бы с удовольствием остался». Налицо еще один просчет менеджмента «тигров». Как итог, «Халл» потерял 15 игроков, включая арендованных.

НЕРВНЫЙ СМЕХ.

Как известно, беды ходят парами, а то и группами. Вот и Слуцкий с этим столкнулся: потери на трансферном рынке сопровождались травмами важных футболистов. Вратарь Маршалл выбыл еще на сборах на пару месяцев, бомбардир Эрнандес — до конца года, полузащитники Эвандру, Мейлер и Стюарт тоже получили повреждения на старте сезона. Новички были необходимы хотя бы для формирования адекватной заявки. «У нас осталось десять игроков…» — качал головой Слуцкий на пресс-конференции после кубкового матча с «Донкастером», в котором он вынужден был целиком использовать лишь резервистов.

Но оставшихся в живых «тигров» эта ситуация лишь забавляла. В середине июля главный весельчак «Халла» Мейлер попрощался в Твиттере с ушедшим в «Лестер» вратарем Якуповичем. Один из лидеров «тигров» Грощицки задал ему вопрос: «Кто следующий?» Ответ Мейлера напряг болельщиков: «Я собираюсь в «Ливерпуль».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Im going to <a href="https://twitter.com/LFC">@LFC</a></p>— David Meyler (@DavidMeyler7) <a href="https://twitter.com/DavidMeyler7/status/886590121256026113">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

31 августа эта пара вновь оказалась в центре внимания. «45 минут…» — написал загадочное сообщение Грощицки за три четверти часа до закрытия трансферного окна. Мейлер тут же налетел на поляка: «45 минут на что? Ты никуда не уходишь. Иди спать!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">45 minutes for what? Your not going anywhere Turbo. Go to bed.</p>— David Meyler (@DavidMeyler7) <a href="https://twitter.com/DavidMeyler7/status/903365814769897472">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОМОЩЬ ОТ АБРАМОВИЧА.

Грощицки действительно никуда не ушел, и это одна из редких радостных новостей для «Халла» этим летом — поляк прекрасно играет в первых матчах и заметно превосходит уровень первенства Англии. Если бы у «тигров» было 11 футболистов уровня этого хавбека, они бы определенно боролись за победу в турнире.

Но увы. Почти все качественные игроки покинули «Халл», а на замену клуб получил либо молодежь, либо не нужных другим клубам футболистов. Спасибо Роману Абрамовичу — связи Слуцкого с владельцем «Челси» помогли «Халлу» арендовать трех перспективных, но неопытных защитников. Двое уже закрепились в основе «тигров» (Аина и Хектор), третий (Томори) перешел в «Халл» в последний день трансферного окна. Остальные приобретения — списанные другими клубами футболисты, купленные за копейки. Исключение — косматый австралиец Ирвайн, игравший ранее в основе аутсайдера чемпионшипа «Бертона».

Но это не значит, что все новички низкопробные, просто им не хватило места в своих клубах. Полузащитники Стюарт и Тораль не смогли пробиться в основу больших клубов «Ливерпуля» и «Арсенала». Нападающий Дико в прошлом сезоне регулярно играл за «Вулверхэмптон», а в этом — превратился в запасного, но успел забить «Халлу» в третьем туре. Звезда сборной Швеции Ларссон оказался не нужен «Сандерленду» по окончании контракта, а воспитанник «МЮ» Кэмпбелл по той же причине расстался с «Кристал Пэлас».

А ГДЕ ЖЕ МУСА?

С оговорками и натяжками, но у «Халла» сейчас удовлетворительная глубина состава. Есть по два футболиста на каждую позицию, за исключением передних флангов. Но именно на крыльях атаки играют два безоговорочно лучших игрока первых пяти туров — Грощицки и продукт академии «Халла» Боуэн.

Можно не сомневаться, что поляк удержит уровень на протяжении всего сезона, ведь он мастеровит и достаточно опытен. Но 20-летний Боуэн едва ли будет весь сезон регулярно забивать — в таком возрасте функциональные ямы неизбежны. Поэтому Слуцкому был необходим высококлассный нападающий на бровку. Желательно умеющий сыграть в центре.

Идеальным вариантом был бы Муса. Все сходилось: нигериец заперт в запасе «Лестера», он обожает Слуцкого, а Слуцкий обожает его. По информации Hull Daily Mail, клубы даже согласовали годичную аренду, но африканец отказался играть в первенстве Англии. Если это правда, то Муса совершил глупость: теперь он не будет играть нигде как минимум до зимы. Разве что в кубковых матчах и изредка в премьер-лиге по пять минут.

Впрочем, даже с покупкой Мусы трансферную кампанию «Халла» нельзя было бы назвать успешной. Команда потеряла в качестве и подешевела: в прошлом сезоне transfermarkt оценивал ее стоимость в 133 миллиона евро, сейчас — в 64,4.