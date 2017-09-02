Товарищеский матч. Брестское «Динамо» пропустило от одноклубников из Киева семь безответных мячей
Брестское «Динамо» потерпело крупное поражение от одноклубников из Киева в товарищеском матче — 0:7.
Хет-трик оформил Владислав Алексеев, дубль на счету Жуниора Мораеса.
Динамо Киев — Динамо Брест — 7:0
Голы: 1:0 — Шапаренко (15). 2:0 — Мораес (25). 3:0 — Мораес (60). 4:0 — Алексеев (67). 5:0 — Алексеев (76). 6:0 — Алексеев (80). 7:0 — Русин (86).
Удаления: Аврамия (Динамо Брест, 36), Бурда (Динамо Киев, 57).
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