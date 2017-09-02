Зидан изменил все

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Мимо трансферной лихорадки.

Мадридский «Реал» трансферное лето 2017 года провел довольно скромно, особенно если сравнить с французским «Пари Сен-Жермен» или английскими топ-клубами. Да даже на фоне извечного конкурента-антагониста «королевский клуб» выглядел организацией с ярко-выраженной иной идеологией.

«ПСЖ» заманил в свои сети за €222 млн Неймара и еще за 180 млн в той же валюте (пусть формально речь и идет об аренде с выкупом в следующем сезоне, но он обязателен по условиям сделки) юного Килиана Мбаппе, и это не говоря о бесплатном Дани Алвесе.

Английская премьер-лига традиционно пестрела новостями о различных переходах — покупках, продажах, арендах. Ромелу Лукаку, Альваро Мората, Бенжамен Менди, Тьемуэ Бакайоко, Неманья Матич, Кайл Уокер, Бернарду Силва, Мохаммед Салах и так далее…

«Барселона» купила Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду и вернула Жерара Деулофеу — кампания получилась неоднозначной и точно не такой громкой, как планировалось, но имена не перешедших в клуб игроков, к которым был предметный интерес (Марко Вератти, Пауло Дибала, Фелипе Коутиньо, Анхель ди Мария), говорят о векторе каталонской политики.

«Реал» вел на рынке себя совсем иначе. Мадридцы не только не сделали крупных приобретений, но и не вели переговоров с потенциальными серьезными тратами.

Единственным исключением был перешедший в итоге в «ПСЖ» Мбаппе, но из переговорного процесса «королевский клуб» вышел раньше, чем парижане в него по-настоящему включились, и сам.

Новый Перес.

Вообще-то такое поведение «королевскому клубу», вернее его президенту Флорентину Пересу, несвойственно, по крайней мере — не было свойственно раньше.

Строительный магнат еще в свой первый приход в клуб запомнился не только выводом «Реала» из затяжного управленческого и финансового кризиса и победами на футбольных полях, но и политикой «Зиданов и Павонов».

«Реал» покупал в год по звезде, перетащив под свои знамена последовательно Луиша Фигу, Зинедина Зидана, Роналдо и Дэвида Бекхэма.

В какой-то момент, когда состав, построением которого управляли не тренерские идеи, а президентские амбиции и маркетинговые нужды, перестал выигрывать, дело закончилось досрочной отставку Переса.

Однако он вернулся через четыре года и с тех пор безраздельно правит в главном клубе Мадрида, сделав его еще более титулованным, чем раньше.

В свою вторую эпоху мистер Перес совершил еще больше громких трансферов, чем в первую. Начав с приобретения Криштиану Роналду (согласованного, правда, администрацией Рамона Кальдерона, вместо которого Флорентино и пришел во второй раз), он затем прилично потратился на Кака, Гарета Бэйла и многих других футболистов.

Может быть, политика «по звезде в год» и перестала существовать в прежнем виде, но не исчезла полностью, а скорее трансформировалась.

Яркий пример — Хамес Родригес, которого «Реал» легко мог забрать за €20 млн из португальского «Порту», но именно Перес предпочел дождаться, пока стоимость футболиста, уже в «Монако», взлетит до небес, и тогда дал санкцию на его трансфер.

«Реал» взял три Лиги чемпионов за последние четыре сезона, но при этом со «сливочными» за данный период работали три разных тренера, и рука главного человека организации чувствовалась при принятии разных, в том числе спортивных решений очень четко.

Однако этим летом «Мадрид» пополнился действительно весьма скромно (по меркам Переса, конечно): в команду пришли перспективный крайний защитник Тео Эрнандес, выкупленный из «Атлектико» за «тридцатку», молодой талант Дани Себальос из «Бетиса», приобретенный в полузащиту. Кроме того, «Реал» получил права на бразильского юниора Винисиуса Жуниора, которого еще аж на два года оставили в родной ему стране набираться сил и опыта.

Таким Переса еще не видели, что же произошло с президентом? Неужели ему больше не нужны громкие имена, а также коммерчески выгодные приобретения? Люди редко меняются так резко, тем более в таком возрасте, и вряд ли Перес изменился кардинально.

Однако президент «королевского клуба» действительно вынужден был кое-что поменять в своем образе действий, и причина тому есть, и она, если посмотреть внимательно, достаточно очевидна.

Любимый игрок — результат — любимый тренер.

Имя этой причине — Зинедин Зидан. Да, все так просто.

Куда интереснее разобраться, почему так произошло. Когда сеньор Перес приходил в клуб в качестве президента в первый раз, он, проявив себя хитрым политиком, заказал социологический опрос, который выявил самую желанную для фанатов цель.

Так, Флорентино Перес пообещал купить у главного конкурента «Барселоны» его капитана Луиша Фигу. Он был избран, и слова не разошлись с делом.

А вот в свое второе президентское лето нового «галактико» выбрал уже сам Перес, взяв как раз Зинедина Зидана. Своего любимого футболиста.

ЗиЗу Перес действительно боготворил как игрока и за годы, которые Зидан провел в составе «сливочных», только полюбил еще больше.

После этого француз был под настоящей опекой президента. Зидан работал в клубе на административной должности, был помощником в штабе Карло Анчелотти, возглавлял вторую команду клуба «Кастилью».

Обычно не церемонящийся с тренерами Флорентино планомерно подводил Зидана к работе с главной командой, и в итоге француз ее действительно возглавил.

Приняв команду, почти разваленную Рафаэлем Бенитесом, Зидан довел ее до победы в Лиге чемпионов и чуть было не спас вроде бы безнадежно проигранный «Барселоне» чемпионат.

Если после первого «недосезона» еще можно было говорить о каком-то (хоть и весьма спорном) багаже, то после того как в минувшем розыгрыше Зидан с «Реалом» оформил дубль, взяв и Примеру, и Лигу чемпионов, сделав «сливочных» первым клубом, которому удалось взять главный еврокубок после его ребрендинга из Кубка в Лигу дважды подряд, аргументов у противников Зидана не осталось.

Учитывая нежные чувства президента к Зидану и результаты самого француза, неудивительно, что тот получил беспрецедентную свободу в решениях и политике. Такой не было даже у Жозе Моуринью.

Мудрость Зидана.

При этом нельзя не отметить, что сам Зинедин Зидан проявил себя великолепным тренером, и его заслугу в сложившейся ситуации сложно переоценить.

Великие футболисты редко становятся великими тренерами. Забивший два первых гола в финале чемпионата мира против Бразилии, а затем выигравший вместе с командой Франции еще и Евро, а также получавший «Золотой мяч» Зидан — футболист, безусловно, великий.

Две Лиги чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, два Суперкубка Европы и клубный чемпионат мира — неплохой список трофеев для тренера, проработавшего в клубе главным полтора года, правда?

У многих такие результаты до сих пор вызывают удивление и недоверие — мол, ему просто везет, выигрывают игроки и так далее.

Но эти люди не следят за Зиданом пристально. Он мог возглавить «королевский клуб» раньше, но отказался, считая, что не готов.

Он мог давать плыть по течению, давая играть звездам столько и так, как они хотят, тем более это часто работало раньше, хоть и не приносило успехов в комплексе.

Но Зидан не просто проповедует систему ротации, оставляющую команду свежей, а оценивает работу игроков на тренировках и в матчах игровым временем. И при этом он смог наладить контакт со всем составом своей команды, в которой нет по-настоящему недовольных.

Криштиану Роналду после разговора с Зиданом согласился уйти с фланга в центр нападения и, такое ощущение, стал от этого только сильнее.

Тренеру предлагали разные покупки, в том числе и Мбаппе, и Зинедин сказал, что не против, если при этом будет продан Гарет Бэйл, поскольку иначе у команды будет дисбаланс, что скажется на ней негативно.

При этом Зидан отметил, что Бэйл ему нужен, и валлиец остался в команде, а Мбаппе отправился не в Мадрид, в котором мечтал играть с детства, а в Париж.

Примеров грамотной и тонкой работы Зидана очень много, хотя речь не только о психологии, в которой он силен, и авторитете, которым он, безусловно, обладает даже в глазах самых звездных и капризных игроков.

В тренировочном процессе, тактике и управлении игрой у разностороннего француза все в порядке, ну, а результаты только увеличивают его влияние.

Если какая-то доля везения в победах «Реала» под руководством француза и была, то она лишь помогла укрепить фундамент, но все здание, причем великолепное, тренер выстроил сам.