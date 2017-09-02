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2 сентября 2017, 15:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Солер: Проблем по новому контракту Месси с «Барселоной» нет, скоро его подпишем

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер сообщил, что болельщикам не стоит беспокоится по поводу нового контракта с нападающим команды Лионелем Месси.

Исполнительный директор Барселоны Альберт <span class=error>Солер</span> сообщил что болельщикам не стоит беспокоится по поводу нового контракта с нападающим команды <span class=error>Лионелем</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
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Футболист сборной Аргентины ещё не поставил подпись под новым соглашением, которое будет рассчитано до лета 2021 года.

«Когда клуб объявляет о достижении соглашения с игроком, это означает, что обе стороны договорились. Единственное, что остаётся, официально подписать соглашение. Подписание контракта — это формальная процедура. Повторюсь, нет никаких проблем. Подписание произойдёт в скором времени. Хочу этим посланием успокоить окружение “Барселоны”. Сохраняйте спокойствие», — цитирует Солера Sport.es.

В начале июля «Барселона» сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси. Ожидалось, что 30-летний аргентинский форвард поставит подпись под новым соглашением после возвращения из отпуска, но этого до сих пор не произошло.

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