Солер: Проблем по новому контракту Месси с «Барселоной» нет, скоро его подпишем
Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер сообщил, что болельщикам не стоит беспокоится по поводу нового контракта с нападающим команды Лионелем Месси.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболист сборной Аргентины ещё не поставил подпись под новым соглашением, которое будет рассчитано до лета 2021 года.
«Когда клуб объявляет о достижении соглашения с игроком, это означает, что обе стороны договорились. Единственное, что остаётся, официально подписать соглашение. Подписание контракта — это формальная процедура. Повторюсь, нет никаких проблем. Подписание произойдёт в скором времени. Хочу этим посланием успокоить окружение “Барселоны”. Сохраняйте спокойствие», — цитирует Солера Sport.es.
В начале июля «Барселона» сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси. Ожидалось, что 30-летний аргентинский форвард поставит подпись под новым соглашением после возвращения из отпуска, но этого до сих пор не произошло.
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