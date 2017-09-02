«Ювентус» сообщил, что Кьеллини может пропустить матчи с «Кьево» и «Барселоной»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини
из-за травмы может пропустить два ближайших матча «старой синьоры».
33-летний Кьеллини
Как сообщается на официальном сайте «Ювентуса», медицинское обследование показало, что травма правой икроножной мышцы несерьёзна, но требует дальнейшего мониторинга в течение нескольких дней. Таким образом, участие Кьеллини в матче третьего тура итальянской серии A c «Кьево» (9 сентября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (12 сентября) остаётся под сомнением.
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