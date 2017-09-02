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2 сентября 2017, 15:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Бекхэм хочет сделать Роналду главной звездой своего клуба

Основной владелец клуба, который будет базироваться в Майами и в скором времени может вступить в MLS, Дэвид Бекхэм рассчитывает в будущем пригласить в свою команду нападающего сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду, сообщает A Bola.

Основной владелец клуба который будет базироваться в Майами и в скором времени может вступить в MLS <span class=error>Дэвид</span> Бекхэм рассчитывает в будущем пригласить в свою команду нападающего сборной Португалии и Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> сообщает A <span class=error>Bola</span>. Увеличить
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По информации издания, бывший полузащитник сборной Англии намерен сделать португальца главной звездой лиги и своего клуба. Ожидается, что Роналду переберётся в Майами по окончании своего контракта с «Реалом», который действует до лета 2021 года. На тот момент Криштиану будет 36 лет.

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