Источник: Бекхэм хочет сделать Роналду главной звездой своего клуба

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По информации издания, бывший полузащитник сборной Англии намерен сделать португальца главной звездой лиги и своего клуба. Ожидается, что Роналду переберётся в Майами по окончании своего контракта с «Реалом», который действует до лета 2021 года. На тот момент Криштиану будет 36 лет.