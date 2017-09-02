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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30876926/
2 сентября 2017, 15:02 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Директор «Барселоны»: Клуб не будет входить на рынок, который вышел из-под контроля

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер прокомментировал возросшую стоимость игроков на трансферном рынке.

Исполнительный директор Барселоны Альберт <span class=error>Солер</span> прокомментировал возросшую стоимость игроков на трансферном рынке. Увеличить
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«Несколько лет назад тратить по €100 млн за игрока казалось безумием, а сейчас это происходит. В своё время «Барселона» была лидером рынка, теперь целые страны являются агентами на рынке. Всё изменилось.

Мы приняли решение не подвергать опасности экономический статус и наследие клуба. Дошло до того, что один клуб заплатил €50 млн за голкипера. Рады, что УЕФА открывает расследования. «Барселона» не собирается входить на рынок, который вышел из-под контроля, — цитирует его As.

Ранее «Барселона» отказалась от приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, так как английский клуб отказывался отпустить игрока менее чем за €200 млн.

Барселона
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