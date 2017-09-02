Директор «Барселоны»: Клуб не будет входить на рынок, который вышел из-под контроля
Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер прокомментировал возросшую стоимость игроков на трансферном рынке.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Несколько лет назад тратить по €100 млн за игрока казалось безумием, а сейчас это происходит. В своё время «Барселона» была лидером рынка, теперь целые страны являются агентами на рынке. Всё изменилось.
Мы приняли решение не подвергать опасности экономический статус и наследие клуба. Дошло до того, что один клуб заплатил €50 млн за голкипера. Рады, что УЕФА открывает расследования. «Барселона» не собирается входить на рынок, который вышел
Ранее «Барселона» отказалась от приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, так как английский клуб отказывался отпустить игрока менее чем за €200 млн.
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