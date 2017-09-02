Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» просил €200 млн за Коутиньо
Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер назвал сумму, которая устроила бы «Ливерпуль» в качестве компенсации за переход полузащитника Филиппе Коутиньо.
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«Вчера “Ливерпуль” запросил у нас €200 млн за игрока. Мы не станем подвергать клуб опасности», — цитирует его официальная страница «Барселоны» в твиттере.
Ранее форвард «Барселоны» Неймар перешел в «ПСЖ» за €222 млн.
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