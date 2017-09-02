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2 сентября 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Onedivision.ru

«Наполи» отказался продать Инсинье «Барселоне» за 100 млн евро

«Барселона» в последний день трансферного окна пыталась приобрести полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Барселона в последний день трансферного окна пыталась приобрести полузащитника <span class=error>Наполи</span> <span class=error>Лоренцо</span> <span class=error>Инсинье</span>. Увеличить
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Каталонский клуб предлагал за 26-летнего хавбека 100 миллионов евро, но получил категорический отказ.

Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заявил, что Инсинье перейдет в «Барселону» только через его труп.

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