«Наполи» отказался продать Инсинье «Барселоне» за 100 млн евро
«Барселона» в последний день трансферного окна пыталась приобрести полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье.
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Каталонский клуб предлагал за 26-летнего хавбека 100 миллионов евро, но получил категорический отказ.
Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заявил, что Инсинье перейдет в «Барселону» только через его труп.
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