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2 сентября 2017, 12:11 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» заявил бывшего футболиста «Уфы» Зинченко для участия в чемпионате Англии

ТАСС, 2 сентября. Бывший игрок российского футбольного клуба «Уфа» Александр Зинченко заявлен «Манчестер Сити» для участия в чемпионате Англии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Трансферное окно в Европе закрылось в ночь на субботу. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе 20-летнего украинского футболиста в трансферный период в итальянский «Наполи».

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в июле 2016 года. За английский клуб футболист не провел ни одного официального матча.

С августа 2016 по июнь 2017 года игрок на правах аренды выступал за голландский ПСВ, в составе которого принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами. За «Уфу» игрок сыграл 33 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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