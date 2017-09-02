«Манчестер Сити» заявил бывшего футболиста «Уфы» Зинченко для участия в чемпионате Англии

Трансферное окно в Европе закрылось в ночь на субботу. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе 20-летнего украинского футболиста в трансферный период в итальянский «Наполи».

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в июле 2016 года. За английский клуб футболист не провел ни одного официального матча.

С августа 2016 по июнь 2017 года игрок на правах аренды выступал за голландский ПСВ, в составе которого принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами. За «Уфу» игрок сыграл 33 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.