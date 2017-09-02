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2 сентября 2017, 10:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист сборной Марокко Амрабат перешел из «Уотфорда» в «Леганес» на правах аренды

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Леганес», выступающий в Примере, арендовал у «Уотфорда» марокканского полузащитника Нордина Амрабата, сообщается на официальном сайте английской команды.

Срок аренды 30-летнего игрока рассчитан на один сезон.

Амрабат перешел в «Уотфорд» в январе 2016 года. В общей сложности в составе «шершней» он провел 48 игр.

Ранее Амрабат выступал за испанскую «Малагу», турецкие «Галатасарай», «Кайсериспор», голландские ПСВ, «ВВВ-Венло», «Омниворлд». В его активе 35 матчей и 4 гола за сборную Марокко.

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