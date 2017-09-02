Футболист сборной Марокко Амрабат перешел из «Уотфорда» в «Леганес» на правах аренды

Срок аренды 30-летнего игрока рассчитан на один сезон.

Амрабат перешел в «Уотфорд» в январе 2016 года. В общей сложности в составе «шершней» он провел 48 игр.

Ранее Амрабат выступал за испанскую «Малагу», турецкие «Галатасарай», «Кайсериспор», голландские ПСВ, «ВВВ-Венло», «Омниворлд». В его активе 35 матчей и 4 гола за сборную Марокко.