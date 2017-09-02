«Валенсия» арендовала футболистов Перейру из МЮ и Гедеша из ПСЖ

Срок аренды обоих игроков рассчитан до конца июня 2018 года.

Перейра попал в систему «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, а через три года дебютировал за главную команду. В общей сложности в составе манкунианцев он сыграл 13 матчей и забил один мяч. Прошлый сезон 21-летний хавбек провел в испанской «Гранаде» (37 игр, 5 голов).

Гедеш перешел в «ПСЖ» в январе этого года из лиссабонской «Бенфики». В активе 20-летнего форварда 13 встреч в стане парижан и 2 матча за сборную Португалии.