Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30874071/
2 сентября 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Трансфер футболиста ПСЖ Ди Марии в «Барселону» сорвался

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Барселона» не сумел договориться о переходе полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии в заключительный день трансферного окна в Испании, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

<em>МОСКВА 2 <span class=error><span class=error>сен</span></span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Испанский футбольный клуб Барселона не сумел договориться о переходе полузащитника Пари <span class=error><span class=error>Сен</span></span>-<span class=error>Жермен</span> <span class=error>Анхеля</span> Ди Марии в заключительный день трансферного окна в Испании сообщает <span class=error>ESPN</span> со ссылкой на источники. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, «сине-гранатовые», которым также не удалось достичь договоренности о трансфере хавбека английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, возобновили переговоры с парижанами по Ди Марии после того, как УЕФА начал расследование в отношении французского клуба по нарушениям финансового fair play.

В итоге «ПСЖ» отклонил предложение каталонцев в размере 40 миллионов евро и запросил за своего футболиста свыше 60 миллионов. Руководство «Барселоны» это не устроило и клуб отказался от приобретения 29-летнего аргентинца, утверждается в материале.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Футболист сборной Марокко Амрабат перешел из «Уотфорда» в «Леганес» на правах аренды

Футболист сборной Марокко Амрабат перешел из «Уотфорда» в «Леганес» на правах аренды

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Леганес», выступающий в Примере, арендовал у «Уотфорда» марокканского полузащитника Нордина Амрабата, сообщается на официальном сайте английской команды.
Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко