СМИ: Трансфер футболиста ПСЖ Ди Марии в «Барселону» сорвался
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Барселона» не сумел договориться о переходе полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии в заключительный день трансферного окна в Испании, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
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По данным издания, «сине-гранатовые», которым также не удалось достичь договоренности о трансфере хавбека английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, возобновили переговоры с парижанами по Ди Марии после того, как УЕФА начал расследование в отношении французского клуба по нарушениям финансового fair play.
В итоге «ПСЖ» отклонил предложение каталонцев в размере 40 миллионов евро и запросил за своего футболиста свыше 60 миллионов. Руководство «Барселоны» это не устроило и клуб отказался от приобретения 29-летнего аргентинца, утверждается в материале.
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