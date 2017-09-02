Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов

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Европейские клубы тратят огромные деньги на игроков на протяжении последних нескольких лет, когда на футбольном рынке появились инвестиции из Азии и США, однако сумма трансфера Неймара (€222 млн) превысила предыдущий рекорд (француз Поль Погба за €105 млн летом 2016 года перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед») более чем в два раза. Именно эта сумма станет отныне отправной точкой при ценообразовании на футбольном рынке.

По мнению футбольного агента Марко Трабукки, в скором времени цена за отдельного игрока может достичь €400 млн. «После покупки ПСЖ Неймара клубы будут прописывать в контрактах игроков “веселые” отступные, в ближайшем будущем мы увидим отступные в €300−350 млн», — заявил он в интервью ТАСС.

Эйфелева башня окрасилась в цвета ПСЖ в день презентации Неймара во французской команде. AFP 2017

Эффект от трансфера Неймара уже успела ощутить на себе «Барселона», которая приобрела на замену бразильцу у дортмундской «Боруссии» француза Усмана Дембеле за €105 млн без учета бонусов. Согласно исследованию компании Deloitte, клубы английской премьер-лиги потратили летом рекордные 1,43 млрд фунтов, то есть на 23% больше по сравнению с летом 2016 года. Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал ситуацию с Неймаром «явным случаем финансового допинга».

Усман Дембеле перешел в «Барселону» за €105 млн. Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По мнению президента «Зенита» Сергея Фурсенко, причин беспокоиться, что небывалая сумма может обрушить европейский футбольный рынок, нет. «Экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией. Конечно, эти деньги за гранью приличия, но спрос рождает предложение, это обычная формула», — сказал президент сине-бело-голубых.

Россия вне гонки

Вопросы вызывает и схема, по которой был осуществлен трансфер Неймара. Катарские инвесторы перевели необходимые €222 млн суммы отступных, прописанной в контракте нападающего с «Барселоной», и бразилец выкупил его сам, что идет в обход правил финансового «фэйр-плей» Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, в ПСЖ из «Монако» в последний день трансферного окна перешел один из самых перспективных нападающих мира Килиан Мбаппе, парижане взяли форварда в аренду на один год с опцией последующего выкупа, то есть сумма трансфера станет расходами клуба только в следующем сезоне. В пятницу УЕФА объявил о начале расследования в отношении ПСЖ. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи утверждает, что клуб действовал в рамках финансового «фэйр-плей», однако в 2014 году ПСЖ уже был оштрафован по этому же поводу на €60 млн.

Российские клубы в подобной гонке сумм конкурировать не могут.

Цитата Сергей Фурсенко У нас такая финансовая модель невозможна. За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, атрибутики и так далее, а у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через какое-то время все будет развиваться таким образом, но, думаю, мы, как всегда, пойдем своим путем.

«Клубы РФПЛ получают по €2−3 млн от продажи телевизионных прав. И когда мы сравниваем эти показатели с европейскими чемпионатами, то для кого-то это смешно, а для нас — грустно», — резюмировал Трабукки.

По информации СМИ, клубы Российской футбольной премьер-лиги в межсезонье потратили в общей сложности около €124 млн, причем €85 млн пришлось на «Зенит».

Англия и Италия интригуют

Прошедшее трансферное окно добавило интриги в чемпионатах Англии и Италии.

В Англии действующий чемпион «Челси» приобрел у мадридского «Реала» нападающего Альваро Морату и центральных защитников Давиде Дзаппакосту из «Торино» и Антонио Рюдигера из «Ромы», при этом к прямому конкуренту «Манчестер Юнайтед» ушел центральный полузащитник Неманья Матич. Манкунианцы этим не ограничились и подписали контракты с бельгийцем Ромелу Лукаку, отдав за нападающего «Эвертону» почти €90 млн, и шведом Златаном Ибрагимовичем. «Манчестер Сити» омолодил фланги (вместо Александра Коларова, Гаэля Клиши, Бакари Санья и Пабло Сабалеты пришли Кайл Уокер из «Тоттенхэма», Бенжамен Менди из «Монако» и Данилу из «Реала»), приобрел вратаря Эдерсона у «Бенфики» и укрепил атаку полузащитником Бернарду Силвой из «Монако». «Ливерпуль» смог сохранить в составе Филиппе Коутиньо, которого «Барселона» рассматривала в качестве замены Неймару, и укрепилась нападающими Мохаммедом Салахом из «Ромы» и Алексом Окслейдом-Чемберленом из «Арсенала».

10 июля Ромелу Лукаку, форвард «Эвертона», перешел в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Тоттенхэм» восполнил потерю Уокера покупкой у ПСЖ Сержа Орье и увеличил конкуренцию за счет опытного испанского нападающего Фернандо Льоренте и двух перспективных защитников — Давинсона Санчеса, который в прошлом сезоне дошел с «Аяксом» до финала Лиги Европы, и Хуана Фойта из аргентинского «Эстудиантеса». «Арсенал» смог сохранить чилийского нападающего Алексиса Санчеса и приобрел форварда Александра Ляказетта у «Лиона».

В Италии конкуренцию бессменному на протяжении шести сезонов чемпиону «Ювентусу» готов составить не только «Наполи», сохранивший костяк. «Милан», который начал пользоваться инвестициями китайских владельцев, почти полностью обновил состав, а главным приобретением стал центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. «Рома» пригласила на роль спортивного директора Мончи (полное имя — Рамон Родригес Вердехо), с которым «Севилья» за 17 лет пять раз выиграла Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА). «Интер», который возглавил бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, укрепился защитником Жоао Конселу из «Валенсии» и полузащитником Борхой Валеро из «Фиорентины».

Сам же «Ювентус» не отпустил Пауло Дибалу в «Барселону», но позволил уйти Бонуччи и Дани Алвесу в ПСЖ. На замену были приобретены Матио де Шильо из «Милана», Бенедикт Хеведес из «Шальке», Дуглас Коста из «Баварии», Федерико Бернардески из «Фиорентины» и Блез Матюиди из ПСЖ. На подмену вратарю Джанлуиджи Буффону, который, вероятно, завершит карьеру после чемпионата мира 2018 года, у «Арсенала» был приобретен Войцех Щенсный.

«Монако» не собирается сдавать позиции

Во Франции «Монако» вновь постарается преподнести сюрприз ПСЖ и выиграть чемпионат. Помимо Мбаппе, Менди и Силвы, команду покинул полузащитник Темуе Бакайоко («Челси»), зато пришли Кейта Бальде («Лацио»), Стеван Йоветич («Интер»), Юри Тилеманс («Андерлехт») и Теренс Конголо («Фейенорд»).

26 мая полузащитник «Монако» португалец Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» за €50 млн. Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Скромнее на трансферном рынке себя вели лидеры чемпионатов Испании и Германии. «Барселона», помимо Дембеле, приобрела полузащитника Паулиньо (китайский «Гуанчжоу») и защитника Нелсона Семеду («Бенфика»). «Реал» и «Атлетико» не стали делать существенных изменений в составе.

«Бавария» потеряла опытных Филиппа Лама и Хаби Алонсо, которые завершили карьеру, зато взяла в аренду у «Реала» Хамеса Родригеса и приобрела Корентена Толиссо («Лион»), Николаса Зюле и Себастьяна Руди (оба — «Хоффенхайм»). Дортмундская «Боруссия» традиционно работала на будущее — приобретены Джереми Тольян («Хоффенхайм»), Махмуд Дауд (менхенгладбахская «Боруссия») и Дан-Аксель Загаду (ПСЖ), шанс проявить себя в Европе получил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко (киевское «Динамо»).

Зимнее трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах откроется 1 января.