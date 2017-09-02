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2 сентября 2017, 1:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коутиньо останется в «Ливерпуле»

Полузащитник Филиппе Коутиньо будет выступать за «Ливерпуль» в сезоне-2017/18. Бразилец присутствует в списке игроков красных, опубликованном на официальном сайте английской Премьер-лиги.

Полузащитник Филиппе Коутиньо будет выступать за Ливерпуль в сезоне-2017/18. Увеличить
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Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к футболисту проявляет «Барселона», однако сине-гранатовые не смогли согласовать условия сделки с руководством мерсисайдцев. Позже появилась информация, что «Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барсу» только по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне АПЛ Коутиньо пока ни разу не выходил на поле.

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