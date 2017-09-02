Коутиньо останется в «Ливерпуле»
Полузащитник Филиппе Коутиньо будет выступать за «Ливерпуль» в сезоне-2017/18. Бразилец присутствует в списке игроков красных, опубликованном на официальном сайте английской
Премьер-лиги.
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Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к футболисту проявляет «Барселона», однако
В нынешнем сезоне АПЛ Коутиньо пока ни разу не выходил на поле.
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