«Рома» разгромила «Шапекоэнсе» в товарищеском матче

Римляне одержали разгромную победу со счётом 4:1. В составе хозяев поля голами отметились Алессандро Флоренци, Диего Перотти и Мирко Антонуччи, оформивший дубль. Гол престижа в составе «Шапекоэнсе» забил Алан Рушел, выживший в авиакатастрофе, в которую попал самолёта с бразильской командой.

29 ноября прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока. Как сообщалось ранее, все доходы от матча будут пожертвованы бразильскому клубу.