Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30873808/
2 сентября 2017, 0:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Шапекоэнсе» в товарищеском матче

На стадионе «Олимпико» в Риме состоялся товарищеский матч с участием итальянской «Ромы» и бразильской команды «Шапекоэнсе».

Римляне одержали разгромную победу со счётом 4:1. В составе хозяев поля голами отметились Алессандро Флоренци, Диего Перотти и Мирко Антонуччи, оформивший дубль. Гол престижа в составе «Шапекоэнсе» забил Алан Рушел, выживший в авиакатастрофе, в которую попал самолёта с бразильской командой.

29 ноября прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока. Как сообщалось ранее, все доходы от матча будут пожертвованы бразильскому клубу.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп