«Барселона» предложила «ПСЖ» за Ди Марию € 40 млн плюс бонусы

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По информации Sport.es, каталонский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной Аргентины € 40 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Источник отмечает, что данное предложение устраивает парижский клуб, который приобрёл Ди Марию у «Манчестер Юнайтед» за € 63 млн два года назад. При этом трансфер может не состояться из-за нехватки времени — через несколько часов в Испании закроется трансферное окно.