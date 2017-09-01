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1 сентября 2017, 23:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Ди Марию € 40 млн плюс бонусы

«Барселона» ведёт переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Анхеля Ди Марии и сделала новое предложение.

Барселона ведёт переговоры с <span class=error>ПСЖ</span> по трансферу полузащитника <span class=error>Анхеля</span> Ди Марии и сделала новое предложение. Увеличить
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По информации Sport.es, каталонский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной Аргентины € 40 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Источник отмечает, что данное предложение устраивает парижский клуб, который приобрёл Ди Марию у «Манчестер Юнайтед» за € 63 млн два года назад. При этом трансфер может не состояться из-за нехватки времени — через несколько часов в Испании закроется трансферное окно.

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