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1 сентября 2017, 23:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» включил Диего Косту в заявку на АПЛ

«Челси» включил нападающего Диего Косту в заявочный лист клуба для английской Премьер-лиги. Форвард присутствует в списке из 25 игроков, опубликованном на официальном сайте АПЛ.

<span class=error>Челси</span> включил нападающего Диего <span class=error>Косту</span> в заявочный лист клуба для английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> сообщает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что 28-летний футболист, на которого не рассчитывает главный тренер синих Антонио Конте, может вернуться в «Атлетико».

При этом известно, что из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года.

В прошлом сезоне Диего Коста забил 20 голов в 35 матчах АПЛ и помог «Челси» завоевать чемпионский титул.

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