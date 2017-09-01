«Челси» включил Диего Косту в заявку на АПЛ
«Челси» включил нападающего Диего Косту в заявочный лист клуба для английской
Премьер-лиги. Форвард присутствует в списке из 25 игроков, опубликованном на официальном сайте АПЛ.
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Ранее сообщалось, что 28-летний футболист, на которого не рассчитывает главный тренер синих Антонио Конте, может вернуться в «Атлетико».
При этом известно, что
В прошлом сезоне Диего Коста забил 20 голов в 35 матчах АПЛ и помог «Челси» завоевать чемпионский титул.
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