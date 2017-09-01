«Челси» включил Диего Косту в заявку на АПЛ

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Ранее сообщалось, что 28-летний футболист, на которого не рассчитывает главный тренер синих Антонио Конте, может вернуться в «Атлетико».

При этом известно, что из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года.

В прошлом сезоне Диего Коста забил 20 голов в 35 матчах АПЛ и помог «Челси» завоевать чемпионский титул.