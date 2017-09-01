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1 сентября 2017, 22:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«ПСЖ» удивлен расследованием УЕФА

Руководство «ПСЖ» удивлено тем, что следственная палата комитета по финансовому контролю УЕФА открыла расследование в отношение клуба. Ранее сообщалось, что следователи проверят соответствие деятельности клуба финансовому fair play, особенно в свете последних приобретений на трансферном рынке.

Напомним, что минувшим летом «ПСЖ», в частности, приобрел у «Барселоны’нападающего Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у «Монако» Кильяна Мбаппе.

Отметим, что формально Неймар выкупил себя у «Барселоны» сам, заплатив 222 миллиона, а трансфер Мбаппе оформлен как годовая аренда с правом последующего выкупа — по данным французских СМИ, в итоге «Монако» может получить 180 миллионов.

Текс заявления, опубликованного на официальном сайте «ПСЖ»:

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Новости Зарубежного футбола

УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП

УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП

Следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов начала официальное расследование в отношении французского «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт организации.
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