«ПСЖ» удивлен расследованием УЕФА
Руководство «ПСЖ» удивлено тем, что следственная палата комитета по финансовому контролю УЕФА открыла расследование в отношение клуба. Ранее сообщалось, что следователи проверят соответствие деятельности клуба финансовому fair play, особенно в свете последних приобретений на трансферном рынке.
Напомним, что минувшим летом «ПСЖ», в частности, приобрел у «Барселоны’нападающего Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у «Монако» Кильяна Мбаппе.
Отметим, что формально Неймар выкупил себя у «Барселоны» сам, заплатив 222 миллиона, а трансфер Мбаппе оформлен как годовая аренда с правом последующего выкупа — по данным французских СМИ, в итоге «Монако» может получить 180 миллионов.
Текс заявления, опубликованного на официальном сайте «ПСЖ»:
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