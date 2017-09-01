«ПСЖ» удивлен расследованием УЕФА

Напомним, что минувшим летом «ПСЖ», в частности, приобрел у «Барселоны’нападающего Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у «Монако» Кильяна Мбаппе.

Отметим, что формально Неймар выкупил себя у «Барселоны» сам, заплатив 222 миллиона, а трансфер Мбаппе оформлен как годовая аренда с правом последующего выкупа — по данным французских СМИ, в итоге «Монако» может получить 180 миллионов.

Текс заявления, опубликованного на официальном сайте «ПСЖ»: