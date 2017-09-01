УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП

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Расследование даст ответ на вопрос о соответствии финансовой политики парижского клуба критериям безубыточности в свете его последних приобретений на трансферном рынке. В ближайшие месяцы Следственная палата будет регулярно встречаться и тщательно изучать всю документацию по этому делу. Вплоть до завершения расследования УЕФА не будет давать дополнительные комментарии по этому делу.

«ПСЖ» в летнее трансферное окно выделил рекордные в истории футбола € 222 млн на приобретение форварда «Барселоны» Неймара. Помимо этого, клуб усилился защитниками Дани Алвесом и Юри Берчиче, а также нападающим Килианом Мбаппе.