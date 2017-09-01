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1 сентября 2017, 19:21 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

Уэйн Руни предстанет перед судом в конце сентября

Нападающему «Эвертона» Уэйну Руни предъявлено обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Он предстанет перед судом в конце сентября.

Нападающему <span class=error>Эвертона</span> <span class=error>Уэйну</span> <span class=error>Руни</span> предъявлено обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Он предстанет перед судом в конце сентября. Увеличить
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В конце сентября форвард «Эвертона» Уэйн Руни предстанет перед судом, сообщает ВВС. Полиция Чешира подтвердила, что форварду предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде. Накануне вечером полиция остановила Volkswagen Руни за превышение скорости, когда футболист возвращался после ужина. Инцидент произошел рядом с домом 31-летнего нападающего. Англичанин был задержан. После официального предъявления обвинений его освободили под залог.

На прошлой неделе Руни на своем официальном сайте объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Нападающий выступал за национальную команду с 2003 года. Он является лучшим бомбардиром сборной (53 гола), а по количеству проведенных матчей (119) уступает только Питеру Шилтону (125).

«Было приятно, что Гарет Саутгейт на этой неделе позвонил и сказал, что хочет видеть меня в сборной. Я очень ценю это. Но я уже долго и упорно думал над этим, я сказал Гарету, что хочу завершить карьеру в сборной Англии. Так будет лучше для всех. Это тяжелое решение. Я обсуждал его с семьей, с тренером “Эвертона” и с самыми близкими людьми. Выступления за сборную были для меня особенными, но сейчас время вышло», — цитирует заявление Руни Sports.ru.

Форвард стал всего вторым футболистом в истории, которому удалось забить 200 голов в английской премьер-лиге. Первым это сделал нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер, который забил в первенстве в общей сложности 260 голов. За «Манчестер Юнайтед» Руни забил 183 из своих 200 голов, 17 — за «Эвертон». Англичанин выступал за ливерпульский клуб с 2002 по 2004 год, после чего на 13 лет перебрался в «Манчестер Юнайтед». Обратно в Ливерпуль Руни вернулся перед началом нынешнего сезона.

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