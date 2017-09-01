Арабское лето. Финансовая диктатура Ближнего Востока
Трансферное окно в Европе этим арабским летом не закрылось — оно разбилось вдребезги. «СЭ» подводит его итоги.
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ВЕТЕР СО СКОРОСТЬЮ 222
В европейское трансферное окно уже давно задул ветер с Востока. Стекла и ставни дрожали, то тут, то там громко хлопала форточка, и все же до недавних пор со шквалистыми порывами удавалось справляться. Но когда скорость восточного ветра достигла 222 млн евро/с — окно разбилось вдребезги.
Забрав Неймара у «Барселоны» за рекордную для футбольной истории сумму, владелец «ПСЖ» Нассер
Трансфер Неймара стал не просто самым дорогим в футболе, он запустил эффект домино — это только в армии равнение происходит на середину, в футбольном же мире с этого момента равняться все будут лишь на верхнюю планку, на эту высоту в 222 миллиона.
«БАРСЕЛОНА» ПОЖИНАЕТ ПЛОДЫ
Первой ощутила последствия «Барселона». Разбогатев после переезда бразильца в Париж, каталонцы срочно бросились искать ему замену — и эта спешка, умноженная на чемодан денег, про который теперь знал весь мир, позволила остальным клубам диктовать
Трансфер Нелсона Семеду из «Бенфики» завершился до начала истории с Неймаром, поэтому за португальца заплатили всего в 1,5 раза больше рыночной стоимости (30,5 миллионов вместо 20). Первым футболистом, за которого рассчитывались деньгами из пресловутого чемодана, стал Паулинью — и переплатить пришлось уже больше, чем в 2 раза (40 миллионов вместо 15). И, наконец, высшей точкой этого каталонского мотовства стала недавняя покупка Усмана Дембеле, ставшая самой дорогой в истории «Барселоны». За 20-летнего француза, оцениваемого рынком в 33 миллиона евро, «сине-гранатовые» заплатили 105 (+ бонусы). Характерная черта быстро меняющейся эпохи — этой сумме удивились единицы.
Всего год назад за эти деньги «Барса» могла позволить себе подписать 6 новых игроков. И весь мир мог себе это позволить. Теперь все изменилось.
РАСПРОДАЖА «МОНАКО»
После невероятного взлета монегасков в прошлом сезоне и блестящей игры отдельных футболистов команде из
Активнее всего на Лазурном берегу похозяйничали англичане — «Манчестер Сити», по традиции не отказывая себе ни в чем и ни в ком, за 100+ миллионов евро вывез из
И когда казалось, что на этом распродажа «Монако» закончилась, на флажке в двери казино постучался неуемный Нассер
Но монегаски, в отличие от «Барселоны», спокойно распорядились вырученными деньгами и точечно провели усилились — в новом сезоне
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ГНЕТ СВОЮ ЛИНИЮ…
Арабские хозяева «горожан» остаются верными себе — два последних года они тратили на трансферы не меньше двухсот миллионов евро и на этот раз тоже не стали отклоняться от графика. Выстроив самую дорогую линию защиты в мире: Менди — Уокер — Стоунс (куплен год назад) — Данилу — Эдерсон — великолепная четверка и вратарь за 200+ миллионов, «Ман Сити» постарался разнообразить и атаку, добавив туда креатива от Бернарду Силвы.
Англичане по трансферным тратам
…А КИТАЙ СХОДИТ С ДИСТАНЦИИ…
Еще одной характерной приметой этого трансферного окна стал окончательный уход в тень Поднебесной. Три года китайского безумия, заоблачных трат и космических контрактов лопнули как мыльный пузырь — в минувшем мае в Китае был введен 100%-ный налог на все трансферы, превышающие 45 миллионов юаней (около 5,9 миллионов евро). Решил, например, «Гуанчжоу Эвергранд» опередить «ПСЖ» и купить Неймара себе — будь добр, 222 миллиона «Барселоне», 222 миллиона в казну Китайской футбольной ассоциации. Особенно не разгуляешься.
Поэтому интерес китайских клубов к угасающим (и не только) звездам мирового футбола, прочно наметившийся в последние несколько лет, быстро был охлажден собственным законодательством. Если с сезона 2014/15 шло ощутимое наращивание инвестиций: 146,6 миллионов на покупки футболистов, затем сразу 416 (!), а в прошлом году и вовсе 542 (!!), то этим летом в Китае
…И ОСВАИВАЕТ ИТАЛИЮ
Зато китайские бизнесмены продолжают осваивать европейскую территорию, где нет таких суровых законов и налоговых ставок. В апреле была закрыта сделка по покупке «Милана» господами Ли Йонхонгом и Ханом Ли, и «россонери» этим летом ожидаемо выступили одним из главных протагонистов на трансферном рынке, потратив почти 200 миллионов евро, переплюнули даже «Ювентус» (147,7), а заодно увели у туринцев одного из лучших игроков — Леонардо Бонуччи.
Прошлогодний трансферный чемпион от Италии «Интер» — еще один клуб с китайскими хозяевами — на этот раз в трансферном карнавале принял относительно скромное участие (78,6). Опять же, скромное на фоне разгулявшихся миланских соседей.
ИСПАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ВХОДЯТ В РЕЖИМ ЭКОНОМИИ
Испания никогда не была на трансферной передовой как, скажем, Англия — во многом
Впрочем, «Реал» в последние годы ведет себя довольно скромно — Зинедин Зидан сумел не только убедить Криштиану Роналду беречь и экономить силы, чтобы продлить футбольную жизнь, но и нашел нужные слова для Флорентино Переса — в результате тот перестал покупать все, что ярко блестит. Последние трансферы «Королевского клуба» — четкий курс на омоложение состава и мысли о завтрашнем дне. Choose your future. Choose life.
На путь рациональных трат встает и Германия, тоже никогда не отличавшаяся транжирством. Особенно мастерски это делает «Бавария», получившая, например, в свое распоряжение сверхмотивированного, голодного до игры и все еще очень крутого Хамеса Родригеса на два года за 13 миллионов евро, заплатив за практически полноценный трансфер в четыре раза меньше рыночной стоимости игрока. В эпоху безумных трат этот договор — чистое искусство от Хенесса и Руммениге.
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