Арабское лето. Финансовая диктатура Ближнего Востока

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ВЕТЕР СО СКОРОСТЬЮ 222

В европейское трансферное окно уже давно задул ветер с Востока. Стекла и ставни дрожали, то тут, то там громко хлопала форточка, и все же до недавних пор со шквалистыми порывами удавалось справляться. Но когда скорость восточного ветра достигла 222 млн евро/с — окно разбилось вдребезги.

Забрав Неймара у «Барселоны» за рекордную для футбольной истории сумму, владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи словно скомандовал: «Танцуют все!». Отныне такие скучные экономические термины как «ценообразование», «рыночные отношения» и «рыночная стоимость» перестали существовать в принципе — цена на игрока теперь определяется лишь благосостоянием покупателя. «Почему я должен столько платить?» — «Потому что вы можете себе это позволить». Новый бизнес.

Трансфер Неймара стал не просто самым дорогим в футболе, он запустил эффект домино — это только в армии равнение происходит на середину, в футбольном же мире с этого момента равняться все будут лишь на верхнюю планку, на эту высоту в 222 миллиона.

Усман ДЕМБЕЛЕ. Reuters

«БАРСЕЛОНА» ПОЖИНАЕТ ПЛОДЫ

Первой ощутила последствия «Барселона». Разбогатев после переезда бразильца в Париж, каталонцы срочно бросились искать ему замену — и эта спешка, умноженная на чемодан денег, про который теперь знал весь мир, позволила остальным клубам диктовать сине-гранатовым свои условия.

Трансфер Нелсона Семеду из «Бенфики» завершился до начала истории с Неймаром, поэтому за португальца заплатили всего в 1,5 раза больше рыночной стоимости (30,5 миллионов вместо 20). Первым футболистом, за которого рассчитывались деньгами из пресловутого чемодана, стал Паулинью — и переплатить пришлось уже больше, чем в 2 раза (40 миллионов вместо 15). И, наконец, высшей точкой этого каталонского мотовства стала недавняя покупка Усмана Дембеле, ставшая самой дорогой в истории «Барселоны». За 20-летнего француза, оцениваемого рынком в 33 миллиона евро, «сине-гранатовые» заплатили 105 (+ бонусы). Характерная черта быстро меняющейся эпохи — этой сумме удивились единицы.

Всего год назад за эти деньги «Барса» могла позволить себе подписать 6 новых игроков. И весь мир мог себе это позволить. Теперь все изменилось.

В последний день трансферного окна Кильян МБАППЕ перешел в «ПСЖ». Reuters

РАСПРОДАЖА «МОНАКО»

После невероятного взлета монегасков в прошлом сезоне и блестящей игры отдельных футболистов команде из Монте-Карло предрекали массовую утечку кадров и быстрый закат этой славной истории. Дмитрий Рыболовлев и Вадим Васильев в ответ пообещали сохранить главных звезд, чтобы не закончить борьбу раньше времени. Обещание сдержать не удалось, но, несмотря на это, трансферное лето получилось для «Монако» интересным.

Активнее всего на Лазурном берегу похозяйничали англичане — «Манчестер Сити», по традиции не отказывая себе ни в чем и ни в ком, за 100+ миллионов евро вывез из Монте-Карло Бернарду Силву и Бенжамена Менди, переплатив за последнего в 4,5 раза больше рыночной стоимости (57,5 вместо 13), а следом и «Челси» за 40 миллионов переодел в синее Темуе Бакайоко.

И когда казалось, что на этом распродажа «Монако» закончилась, на флажке в двери казино постучался неуемный Нассер Аль-Хелаифи. Владелец «ПСЖ» сделал последнюю ставку, выложил карты на стол — и забрал главный приз: Кильян Мбаппе отправился в годичную аренду в Париж. Через год столичный клуб обязан выкупить его, сумма трансфера оценивается в 135 миллионов евро (+ 45 в виде бонусов). Идеальный расклад для «ПСЖ», который ну никак не уложился бы в ФФП, купи он Мбаппе прямо сейчас.

Но монегаски, в отличие от «Барселоны», спокойно распорядились вырученными деньгами и точечно провели усилились — в новом сезоне красно-белую форму примерят, среди прочих, Бальде Кейта, Стеван Йоветич и 20-летний бельгийский талант Юри Тилеманс. Быстрого заката у этой истории не получится.

Вратарь ЭДЕРСОН и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп ГВАРДЬОЛА. Reuters

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ГНЕТ СВОЮ ЛИНИЮ…

Арабские хозяева «горожан» остаются верными себе — два последних года они тратили на трансферы не меньше двухсот миллионов евро и на этот раз тоже не стали отклоняться от графика. Выстроив самую дорогую линию защиты в мире: Менди — Уокер — Стоунс (куплен год назад) — Данилу — Эдерсон — великолепная четверка и вратарь за 200+ миллионов, «Ман Сити» постарался разнообразить и атаку, добавив туда креатива от Бернарду Силвы.

Англичане по трансферным тратам по-прежнему впереди планеты всей — и это относится не только к «горожанам». Высокие доходы от трансляций и их справедливое распределение между всеми участниками дают возможность совершать относительно крупные покупки относительно «мелким рыбам». В сумме за лето английские клубы потратили на усиление составов на 510 миллионов евро больше, чем их ближайшие преследователи — итальянцы (1355 против 845). Дальше с большим отставанием идут французы (647), испанцы (556) и немцы (553,5).

Главные трансферы лета в Европе. Спорт-Экспресс

…А КИТАЙ СХОДИТ С ДИСТАНЦИИ…

Еще одной характерной приметой этого трансферного окна стал окончательный уход в тень Поднебесной. Три года китайского безумия, заоблачных трат и космических контрактов лопнули как мыльный пузырь — в минувшем мае в Китае был введен 100%-ный налог на все трансферы, превышающие 45 миллионов юаней (около 5,9 миллионов евро). Решил, например, «Гуанчжоу Эвергранд» опередить «ПСЖ» и купить Неймара себе — будь добр, 222 миллиона «Барселоне», 222 миллиона в казну Китайской футбольной ассоциации. Особенно не разгуляешься.

Поэтому интерес китайских клубов к угасающим (и не только) звездам мирового футбола, прочно наметившийся в последние несколько лет, быстро был охлажден собственным законодательством. Если с сезона 2014/15 шло ощутимое наращивание инвестиций: 146,6 миллионов на покупки футболистов, затем сразу 416 (!), а в прошлом году и вовсе 542 (!!), то этим летом в Китае еле-еле наскребли 58,5 миллионов, и дальше, скорее всего, все будет только хуже.

Леонардо БОНУЧЧИ сразу стал капитаном «Милана». AFP 2017

…И ОСВАИВАЕТ ИТАЛИЮ

Зато китайские бизнесмены продолжают осваивать европейскую территорию, где нет таких суровых законов и налоговых ставок. В апреле была закрыта сделка по покупке «Милана» господами Ли Йонхонгом и Ханом Ли, и «россонери» этим летом ожидаемо выступили одним из главных протагонистов на трансферном рынке, потратив почти 200 миллионов евро, переплюнули даже «Ювентус» (147,7), а заодно увели у туринцев одного из лучших игроков — Леонардо Бонуччи.

Прошлогодний трансферный чемпион от Италии «Интер» — еще один клуб с китайскими хозяевами — на этот раз в трансферном карнавале принял относительно скромное участие (78,6). Опять же, скромное на фоне разгулявшихся миланских соседей.

«Бавария» арендовала Хамеса РОДРИГЕСА у «Реала». Reuters

ИСПАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ВХОДЯТ В РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Испания никогда не была на трансферной передовой как, скажем, Англия — во многом из-за отличий в схемах распределения телевизионных доходов. Если гранды ла лиги получают «идеальное масло первого отжима», то остальные полтора десятка команд довольствуются «жмыхом», с которым в трансферную гонку включаться бессмысленно.

Впрочем, «Реал» в последние годы ведет себя довольно скромно — Зинедин Зидан сумел не только убедить Криштиану Роналду беречь и экономить силы, чтобы продлить футбольную жизнь, но и нашел нужные слова для Флорентино Переса — в результате тот перестал покупать все, что ярко блестит. Последние трансферы «Королевского клуба» — четкий курс на омоложение состава и мысли о завтрашнем дне. Choose your future. Choose life.

На путь рациональных трат встает и Германия, тоже никогда не отличавшаяся транжирством. Особенно мастерски это делает «Бавария», получившая, например, в свое распоряжение сверхмотивированного, голодного до игры и все еще очень крутого Хамеса Родригеса на два года за 13 миллионов евро, заплатив за практически полноценный трансфер в четыре раза меньше рыночной стоимости игрока. В эпоху безумных трат этот договор — чистое искусство от Хенесса и Руммениге.