СМИ: Мадонна переехала в Португалию ради футбольной карьеры сына
МАДРИД, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Известная американская певица Мадонна переезжает в Португалию. Об этом сообщили местные СМИ.
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По их версии, 59-летняя
11-летний ребенок присоединился к футбольной академии лиссабонского клуба «Бенфика». Чтобы быть ближе к сыну во время его тренировок, Мадонна и решила переехать в Португалию. Отмечается, что отсюда при необходимости она будет путешествовать по работе. Сам Банду считает своим кумиром португальца Криштиану Роналду и мечтает о карьере профессионального футболиста. По некоторым данным, певица с мальчиком будут жить в особняке стоимость около €7 млн.
Мадонна — не первая звезда, которая предпочла переехать в Португалию или приобрести жилье в республике. В частности, среди них — Джон Малкович, Моника Беллуччи, Кристиан Лубутен и Эрик Кантона.
Мадонна родилась в 1958 году в
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