Муса отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого
Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса не перейдёт в «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Оба хорошо знакомы по работе в ЦСКА.
Накануне сообщалось, что нигерийский футболист может перейти в «Халл» на правах аренды. Стороны провели переговоры и уладили все вопросы, однако трансфер не состоялся. 24-летний Муса отказался переходить в команду Слуцкого, сообщает Hull Daily Mail.
Ахмед Муса играет в «Лестер Сити» с июля 2016 года, куда перешёл из ЦСКА. С тех пор нападающий принял участие в 33 матчах и забил 5 голов.