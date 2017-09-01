Муса отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого

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Оба хорошо знакомы по работе в ЦСКА.

Накануне сообщалось, что нигерийский футболист может перейти в «Халл» на правах аренды. Стороны провели переговоры и уладили все вопросы, однако трансфер не состоялся. 24-летний Муса отказался переходить в команду Слуцкого, сообщает Hull Daily Mail.

Ахмед Муса играет в «Лестер Сити» с июля 2016 года, куда перешёл из ЦСКА. С тех пор нападающий принял участие в 33 матчах и забил 5 голов.