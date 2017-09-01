Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30865095/
1 сентября 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Муса отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса не перейдёт в «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Нападающий Лестер Сити Ахмед Муса не перейдёт в Халл Сити которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Оба хорошо знакомы по работе в ЦСКА.

Накануне сообщалось, что нигерийский футболист может перейти в «Халл» на правах аренды. Стороны провели переговоры и уладили все вопросы, однако трансфер не состоялся. 24-летний Муса отказался переходить в команду Слуцкого, сообщает Hull Daily Mail.

Ахмед Муса играет в «Лестер Сити» с июля 2016 года, куда перешёл из ЦСКА. С тех пор нападающий принял участие в 33 матчах и забил 5 голов.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Отец, тренер, наставник». Муса и Слуцкий снова вместе?

«Отец, тренер, наставник». Муса и Слуцкий снова вместе?

Велика вероятность, что бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса снова будет работать с Леонидом Слуцким — «тигры» вот-вот арендуют 24-летнего нигерийца у «Лестера». Чем Муса занимался год после отъезда из России, и зачем он нужен «Халлу»?
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп