Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30864493/
1 сентября 2017, 9:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Испанский футболист Льоренте перешел из «Суонси» в «Тоттенхэм»

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Испанский нападающий Фернандо Льоренте перешел из «Суонси» в «Тоттенхэм», сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

Испанский нападающий Фернандо Льоренте перешел из Суонси в Тоттенхэм сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 2019 года. Сумма трансфера не сообщается.

В минувшем сезоне Льоренте в 35 матчах за «Суонси» в различных турнирах забил 15 голов.

Льоренте вместе со сборной Испании побеждал на чемпионате мира 2010 года и чемпионате Европы 2012 года.

Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Суонси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко