Испанский футболист Льоренте перешел из «Суонси» в «Тоттенхэм»

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Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 2019 года. Сумма трансфера не сообщается.

В минувшем сезоне Льоренте в 35 матчах за «Суонси» в различных турнирах забил 15 голов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Delighted to be part of <a href="https://twitter.com/SpursOfficial">@SpursOfficial</a> and grateful for the warm welcome from everyone. <a href="https://t.co/9To4owG130">pic.twitter.com/9To4owG130</a></p>— Fernando Llorente (@llorentefer19) <a href="https://twitter.com/llorentefer19/status/903396330009133056">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Льоренте вместе со сборной Испании побеждал на чемпионате мира 2010 года и чемпионате Европы 2012 года.