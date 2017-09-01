Испанский футболист Льоренте перешел из «Суонси» в «Тоттенхэм»
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Испанский нападающий Фернандо Льоренте перешел из «Суонси» в «Тоттенхэм», сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.
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Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 2019 года. Сумма трансфера не сообщается.
В минувшем сезоне Льоренте в 35 матчах за «Суонси» в различных турнирах забил 15 голов.
Льоренте вместе со сборной Испании побеждал на чемпионате мира 2010 года и чемпионате Европы 2012 года.
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