Дринкуотер перешел из «Лестера» в «Челси» за 38 млн евро

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27-летний англичанин подписал с «Челси» пятилетний контракт. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила €38 млн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Danny Drinkwater is a Chelsea player! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeDrinks?src=hash">#WelcomeDrinks</a> <a href="https://t.co/DpMohkJaPr">https://t.co/DpMohkJaPr</a></p>— Chelsea FC (@ChelseaFC) <a href="https://twitter.com/ChelseaFC/status/903415573895372800">1 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дринкуотер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но не провел за манкунианцев ни одного матча. Выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд», «Кардифф» и «Барнсли». В 2012 году перешел в «Лестер», с которым стал чемпионом Англии сезона-2015/16. На его счету три матча за сборную Англии.