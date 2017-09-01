Дринкуотер перешел из «Лестера» в «Челси» за 38 млн евро
ТАСС, 1 сентября. Лондонский футбольный клуб «Челси» приобрел у «Лестера» полузащитника Дэнни Дринкуотера. Об этом сообщает
пресс-служба чемпиона Англии.
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27-летний англичанин подписал с «Челси» пятилетний контракт. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила €38 млн.
Дринкуотер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но не провел за манкунианцев ни одного матча. Выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд», «Кардифф» и «Барнсли». В 2012 году перешел в «Лестер», с которым стал чемпионом Англии сезона-2015/16. На его счету три матча за сборную Англии.
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