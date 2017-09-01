«Марсель» объявил о переходе Митроглу из «Бенфики»

Как сообщает RMC Sport, контракт Митроглу с французским клубом рассчитан на четыре года, а сумма трансфера оценивается в € 16 млн.

Греческий форвард перешёл в «Бенфику» на правах аренды из «Фулхэма» в 2015 году, а спустя год португальский клуб выкупил его трансфер.

В составе «орлов» 29-летний нападающий провёл 88 матчей, забил 52 гола и сделал 10 голевых передач.

Митроглу, в активе которого 54 матча и 13 голов за сборную Греции, большую часть своей карьеры провёл в «Олимпиакосе».