Бони вернулся в «Суонси» из «Манчестер Сити»
Нападающий Вилфрид Бони вернулся в «Суонси Сити».
Валлийский клуб официально сообщил о переходе 28-летнего ивуарийского форварда, которого в летнее трансферное окно сватали в «Спартак».
Бони подписал со «Суонси» контракт сроком на два года с возможностью продления на третий сезон.
В «Манчестер Сити» Бони перешёл из «Суонси» в 2015 году. В составе «горожан» нападающий провёл 46 матчей и забил 11 мячей.
В прошлом сезоне Бони выступал на правах аренды за «Сток Сити», за который забил два гола в 11 матчах.
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