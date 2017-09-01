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1 сентября 2017, 1:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бони вернулся в «Суонси» из «Манчестер Сити»

Нападающий Вилфрид Бони вернулся в «Суонси Сити».

Валлийский клуб официально сообщил о переходе 28-летнего ивуарийского форварда, которого в летнее трансферное окно сватали в «Спартак».

Бони подписал со «Суонси» контракт сроком на два года с возможностью продления на третий сезон.

В «Манчестер Сити» Бони перешёл из «Суонси» в 2015 году. В составе «горожан» нападающий провёл 46 матчей и забил 11 мячей.

В прошлом сезоне Бони выступал на правах аренды за «Сток Сити», за который забил два гола в 11 матчах.

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