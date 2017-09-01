Бони вернулся в «Суонси» из «Манчестер Сити»

Валлийский клуб официально сообщил о переходе 28-летнего ивуарийского форварда, которого в летнее трансферное окно сватали в «Спартак».

Бони подписал со «Суонси» контракт сроком на два года с возможностью продления на третий сезон.

В «Манчестер Сити» Бони перешёл из «Суонси» в 2015 году. В составе «горожан» нападающий провёл 46 матчей и забил 11 мячей.

В прошлом сезоне Бони выступал на правах аренды за «Сток Сити», за который забил два гола в 11 матчах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Welcome back, <a href="https://twitter.com/wilfriedbony">@wilfriedbony</a>! ?<br><br>We're delighted to confirm the signing of Wilfried from <a href="https://twitter.com/ManCity">@ManCity</a>: <a href="https://t.co/d22Ul0IEmS">https://t.co/d22Ul0IEmS</a><a href="https://twitter.com/hashtag/BonyIsBack?src=hash">#BonyIsBack</a> <a href="https://t.co/8dVIW9EZp0">pic.twitter.com/8dVIW9EZp0</a></p>— Swansea City AFC (@SwansOfficial) <a href="https://twitter.com/SwansOfficial/status/903382331028893696">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>