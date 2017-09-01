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1 сентября 2017, 1:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Веллитон прошёл медосмотр в «Ренне», «Кайсериспор» требует у игрока € 2 млн

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, игравший в последнее время за «Кайсериспор», прошёл медицинское обследование в «Ренне» в начале этой недели, но пока вынужден решать разногласия с турецким клубом.

По информации Le Télégramme, в «Кайсериспоре» убеждены, что Веллитон расторг контракт с клубом с нарушением правил, и требуют от игрока выплатить в качестве компенсации € 2 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Веллитон забил 12 голов в 28 матчах (23 — с первых минут), а также получил шесть жёлтых карточек.

Ренн
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