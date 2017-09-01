Веллитон прошёл медосмотр в «Ренне», «Кайсериспор» требует у игрока € 2 млн

По информации Le Télégramme, в «Кайсериспоре» убеждены, что Веллитон расторг контракт с клубом с нарушением правил, и требуют от игрока выплатить в качестве компенсации € 2 млн.



В прошлом сезоне чемпионата Турции Веллитон забил 12 голов в 28 матчах (23 — с первых минут), а также получил шесть жёлтых карточек.