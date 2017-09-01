Новая звезда Парижа. Мбаппе едет к Неймару

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Трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов закрылось вчера вечером. Из топ-лиг остались только испанцы, которые смогут регистрировать новичков еще один день. В четверг наконец-то произошел трансфер, обсуждавшийся все последние дни: парижский суперклуб пополнил еще один известный новичок.

Вчера вечером «ПСЖ» сообщил о переходе из «Монако» нападающего Кильяна Мбаппе. 18-летнего игрока взяли в аренду. Соглашение между клубами предусматривает возможность выкупа прав на футболиста. В этом случае Мбаппе будет принадлежать «ПСЖ» до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит от 150 до 180 миллионов евро.

Напомним, что после приобретения Неймара за 222 миллиона «ПСЖ» не мог сразу купить и Мбаппе, не нарушив правила финансового fair play. Потому пришлось прибегнуть к варианту с арендой.

«ЛИВЕРПУЛЬ» КУПИЛ ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕНА.

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен подписал контракт с «Ливерпулем», информирует пресс-служба ливерпульцев. Ранее в СМИ сообщалось, что лондонцы заработают на продаже 24-летнего игрока 35 миллионов фунтов стерлингов (примерно 38 миллионов евро) плюс бонусы, а соглашение хавбека с «красными» будет действовать 6 лет.

Напомним, в прошлом сезоне Окслейд-Чемберлен провел во всех турнирах на клубном уровне 45 матчей, забив шесть голов и сделав восемь результативных передач.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что следил за игроком с 2014 года:

— Меня поразила его скорость и отношение к футболу. Когда я услышал, что у нас есть возможность его купить, я долго не думал.

— Рад переходу в «Ливерпуль», — цитирует BBC Окслейд-Чемберлена. — Большое спасибо всем тем, благодаря кому этот трансфер стал возможным. Сейчас я не собираюсь говорить слишком много. Направляюсь в сборную Англии, нам предстоят две серьезные игры, хочу сосредоточиться только на них.

РЕНАТУ САНЧЕШ В «СУОНСИ».

Полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш продолжит карьеру в «Суонси» на правах аренды, информирует официальный сайт английского клуба. Валлийцы берут 20-летнего португальца в аренду без права выкупа контракта. За это мюнхенцы получат 8 миллионов фунтов стерлингов (примерно 8,7 миллиона евро).

Португалец перешел в «Баварию» в 2016 году из «Бенфики». Летом прошлого года в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы, а также был признан лучшим молодым игроком турнира. В составе мюнхенцев он провел 25 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.

МАКСИМОВ СЫГРАЕТ ПРОТИВ «ЗЕНИТА». ЕСЛИ РАЗРЕШИТ «ТРАКАЙ».

Российский нападающий Максим Максимов покинул литовский «Тракай» и продолжит карьеру в «Вардаре». Как сообщает сайт македонского клуба, контракт с 21-летним форвардом рассчитан на три года.

Чемпиона Македонии, который по итогам недавней жеребьевки стал соперником «Зенита» по групповому турниру Лиги Европы, впечатлила игра россиянина в отборочных раундах. Он стал лучшим бомбардиром, забив семь голов в пяти матчах.

21-летний воспитанник воронежского футбола перешел в «Тракай» этим летом. Ранее он на протяжении трех сезонов выступал за «Атлантас».

— Я знаю, что «Вардар» — это большой клуб, который последние годы регулярно становился чемпионом страны, — цитирует Максимова официальный сайт македонцев. — Эта команда всегда борется за титул, а в этом году добилась исторического успеха, выйдя в групповой турнир Лиги Европы.

Думаю, я смогу быстро адаптироваться. Знаю, что несколько игроков в команде говорят на русском.

Тем временем вчера вечером «Тракай» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором оспорил переход российского нападающего. По версии литовского клуба, у Максимова действующее соглашение с «Тракаем», никаких официальных трансферов не осуществлялось.

«В СМИ появилась информация, что Максим Максимов, игрок «Тракая» контактировал с зарегистрированным в Македонии «Вардаром». «Тракай» заявляет, что Максим Максимов — действующий игрок «Тракая», у него есть контракт с клубом, который еще не истек. «Тракай» не получал никаких официальных сообщений от Максима Максимова или его представителей о расторжении соглашения. Стороны не заключали договора о досрочном прекращении контракта.

«Тракай» и «Вардар» не подписывали никаких бумаг о транфере Максима Максимова, «Тракай» не получал никаких предложений о переходе.

«Тракай» удивлен и разочарован в связи с новостями о трансфере и надеется, что все это произошло не из-за преднамеренных действий Максима Максимова. В результате этой ситуации Максим Максимов и «Вардар» могут столкнуться с серьезными проблемами, — говорится в заявлении и уточняется, что клуб уже нашел юристов для защиты своих прав.

Срок заявок в групповой турнир Лиги Европы завершается сегодня в полночь по среднеевропейскому времени.

СОСТАВ «ЛАЦИО» ПОПОЛНИЛ НАНИ.

Полузащитник «Валенсии» Нани стал игроком «Лацио». Итальянцы арендовали хавбека на один год с последующим правом выкупа за 16 миллионов евро. В минувшем сезоне 30-летний Нани принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Также на его счету один мяч в четырех играх Кубка конфедераций-2017, прошедшего в России.

ХЕВЕДЕС ТЕПЕРЬ ИГРОК «ЮВЕНТУСА».

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес продолжит карьеру в «Ювентусе» на правах аренды, за которую туринцы заплатят 3,5 миллиона евро. Итальянский клуб будет обязан выкупить Хеведеса, если тот сыграет 25 и более матчей. В прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах футболист провел 46 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

«АМЬЕН» ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ ТРАОРЕ.

Нападающий «Монако» Ласина Траоре продолжит карьеру в «Амьене». Новички лиги 1 арендовали 27-летнего ивуарийца на один сезон.

Напомним, в прошлом сезоне Траоре тоже на правах аренды выступал за ЦСКА и хихонский «Спортинг». За красно-синих он забил шесть голов в 21 матче, а за испанский клуб — два мяча в восьми встречах.

КАМПЛЬ ПРИШЕЛ В «ЛЕЙПЦИГ» НА СМЕНУ КЕЙТА.

26-летний полузащитник Кевин Кампль перешел из «Байера» в «Лейпциг». Сумма его трансфера оценивается в 18 миллионов евро. Словенский хавбек призван заменить 22-летнего гвинейца Наби Кейта, который с 1 июля 2018-го станет футболистом «Ливерпуля». Кейта и «Лейпциг» заранее согласовали все условия с английским клубом, который заплатит около 52 миллионов евро. Но сам переход отложен на один год.

«ВОЛЬФСБУРГ» АРЕНДОВАЛ ОРИГИ.

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги подписал контракт с «Вольфсбургом», сообщает пресс-служба английского клуба. Соглашение с форвардом действует до конца сезона.

Напомним, англичане приобрели форварда у «Лилля» в 2014 году. С тех пор Ориги сыграл в 77 матчах, забил 21 мяч и сделал семь голевых передач. Сейчас 22-летний бельгиец не входит в планы главного тренера «красных» Юргена Клоппа.