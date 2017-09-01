Дзаппакоста официально перешёл из «Торино» в «Челси»

Детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма перехода игрока составит £ 23 млн (около € 25 млн).

В прошлом сезоне 25-летний Дзаппакоста провёл в составе «Торино» 29 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами. Ранее защитник выступал за «Исола Лири», «Авеллино 1912» и «Аталанту». Являлся футболистом молодёжной сборной Италии. За туринскую команду играет с 2015 года.