«Лестер» арендовал у «Байера» австрийского защитника Драговича
«Лестер Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Байера» Александара Драговича.
Английский клуб арендовал австрийского футболиста до конца сезона-2017/18.
Драгович перешёл в «Байер» из киевского «Динамо» в 2016 году. В минувшем сезоне 26-летний игрок отыграл 19 матчей в немецкой Бундеслиге, а в этом сезоне успел принять участие в матче первого тура с «Баварией» (1:3).
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