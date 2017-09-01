«Лестер» арендовал у «Байера» австрийского защитника Драговича

Английский клуб арендовал австрийского футболиста до конца сезона-2017/18.

Драгович перешёл в «Байер» из киевского «Динамо» в 2016 году. В минувшем сезоне 26-летний игрок отыграл 19 матчей в немецкой Бундеслиге, а в этом сезоне успел принять участие в матче первого тура с «Баварией» (1:3).