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1 сентября 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Баркли отказался от перехода в «Челси» во время медосмотра в Лондоне

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли отказался от перехода в «Челси», пишет интернет-издание Sky Sports.

Клубы согласовали трансфер англичанина за £ 30 млн, но 23-летний игрок прямо во время медицинского обследования для «Челси» в Лондоне передумал и, скорее всего, вернётся в «Эвертон».

Напомним, Баркли продолжает восстанавливаться после травмы и пока не выходил на поле в текущем сезоне. Контракт полузащитника с «Эвертоном» действует до лета 2018 года, а договориться о новом соглашении стороны не смогли.

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