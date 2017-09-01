Баркли отказался от перехода в «Челси» во время медосмотра в Лондоне

Клубы согласовали трансфер англичанина за £ 30 млн, но 23-летний игрок прямо во время медицинского обследования для «Челси» в Лондоне передумал и, скорее всего, вернётся в «Эвертон».

Напомним, Баркли продолжает восстанавливаться после травмы и пока не выходил на поле в текущем сезоне. Контракт полузащитника с «Эвертоном» действует до лета 2018 года, а договориться о новом соглашении стороны не смогли.