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1 сентября 2017, 0:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» арендовала Габигола у «Интера»

Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, более известный как Габигол, продолжит карьеру в Португалии.

Официальный сайт итальянского клуба сообщил о переходе 21-летнего бразильского форварда в «Бенфику» на правах аренды на текущий сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.

В «Интер» Габигол перешёл летом прошлого года из «Сантоса», сумма трансфера составила около € 30 млн.

Молодой футболист не сумел стать игроком основного состава «Интера». За нерадзурри нападающий провёл 10 матчей и забил один гол.

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