«Бенфика» арендовала Габигола у «Интера»

Официальный сайт итальянского клуба сообщил о переходе 21-летнего бразильского форварда в «Бенфику» на правах аренды на текущий сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.

В «Интер» Габигол перешёл летом прошлого года из «Сантоса», сумма трансфера составила около € 30 млн.

Молодой футболист не сумел стать игроком основного состава «Интера». За нерадзурри нападающий провёл 10 матчей и забил один гол.