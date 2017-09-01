«Бенфика» арендовала Габигола у «Интера»
Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, более известный как Габигол, продолжит карьеру в Португалии.
Официальный сайт итальянского клуба сообщил о переходе 21-летнего бразильского форварда в «Бенфику» на правах аренды на текущий сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.
В «Интер» Габигол перешёл летом прошлого года из «Сантоса», сумма трансфера составила около € 30 млн.
Молодой футболист не сумел стать игроком основного состава «Интера». За нерадзурри нападающий провёл 10 матчей и забил один гол.
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