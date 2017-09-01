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1 сентября 2017, 0:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» приобрёл нападающего «Кьево» Инглесе

Нападающий «Кьево» Роберто Инглесе перешёл в «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

При этом текущий сезон 25-летний форвард проведёт в аренде в «Кьево».

По данным итальянских СМИ, футболист обошёл «Наполи» в € 10 млн плюс € 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Инглесе бывший нападающий «Карпи» и «Пескары» забил 12 голов и сделал четыре голевых передачи в 37 матчах.

На старте нынешнего сезона форвард забил два гола и сделал один голевой пас в трёх матчах.

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