«Наполи» приобрёл нападающего «Кьево» Инглесе
Нападающий «Кьево» Роберто Инглесе перешёл в «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.
При этом текущий сезон 25-летний форвард проведёт в аренде в «Кьево».
По данным итальянских СМИ, футболист обошёл «Наполи» в € 10 млн плюс € 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Инглесе бывший нападающий «Карпи» и «Пескары» забил 12 голов и сделал четыре голевых передачи в 37 матчах.
На старте нынешнего сезона форвард забил два гола и сделал один голевой пас в трёх матчах.
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