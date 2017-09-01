«Интер» объявил о переходе нападающего «Кана» Карамо
Нападающий «Кана» Янн Карамо перешёл в «Интер», сообщил официальный сайт итальянского клуба.
Нерадзурри арендовали 19-летнего французского форварда до 30 июня 2019 года с обязательством выкупа. В новой команде футболист будет выступать под 17-м номером.
Карамо, родившийся в Кот-д’Ивуаре, в составе «Кана» провёл 36 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативных передачи.
Карамо выступал за сборные Франции различных возрастов — в активе нападающего два матча и один гол за национальную команду U21.
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