«Интер» объявил о переходе нападающего «Кана» Карамо

Нерадзурри арендовали 19-летнего французского форварда до 30 июня 2019 года с обязательством выкупа. В новой команде футболист будет выступать под 17-м номером.

Карамо, родившийся в Кот-д’Ивуаре, в составе «Кана» провёл 36 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативных передачи.

Карамо выступал за сборные Франции различных возрастов — в активе нападающего два матча и один гол за национальную команду U21.