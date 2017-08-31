«Эвертон» подписал контракт с футболистом сплитского «Хайдука» Николой Влашичем
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Английский «Эвертон» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с хорватским футболистом Николой Влашичем, который ранее выступал на родине за сплитский «Хайдук».
Как сообщается, 19-летний полузащитник заключил с ливерпульским клубом соглашение сроком на пять лет. Иные подробности трансфера не разглашаются. За «Эвертон» Влашич будет играть под 37-м номером.
Влашич является воспитанником «Хайдука». Всего за сплитскую команду хавбек провел 86 матчей чемпионата Хорватии, в которых забил 11 мячей.
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